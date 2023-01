Naruto: il cosplay di Tsunade da Katie Gannon è audace

Tra i numerosi personaggi di Naruto ce ne sono alcuni in particolare che vanno sempre in voga tra i cosplayer. Tra questi ovviamente c'è anche Tsunade, oggi sulle nostre pagine grazie al cosplay della modella, attrice e wrestler Katie Gannon.

Tsunade è uno dei personaggi centrali per buona parte della storia di Naruto. Grazie alla sua forza sovrumana e le impareggiabili abilità nelle arti mediche è conosciuta come uno dei tre ninja leggendari del Villaggio della Foglia, assieme a Jiraya e Orochimaru. Al tempo stesso è nota anche per essere una giocatrice d'azzardo compulsiva e per il vizio dell'alcol, ma ciononostante durante il corso dell'opera diventerà il quinto Hokage, guidando il Villaggio della Foglia attraverso numerose crisi, tra cui la Quarta Guerra Mondiale Ninja.

Al cosplay di Katie Gannon non manca fondamentalmente nulla e risulta fedele per quanto riguarda acconciatura, costume e alcuni dettagli come il ciondolo del primo Hokage e una fiaschetta di sakè, decisamente in linea con il carattere di Tsunade.

Se siete in cerca di altri cosplay tratti da anime e manga, date uno sguardo a quello di Makima da Chainsaw Man in versione infermiera firmato da eeelyeee e il cosplay di Himiko Toga da My Hero Academia di mild_cosplay. Cambiando completamente genere, vi suggeriamo anche il doppio cosplay di Triss e Yennefer da The Witcher 3 di Koriel e quello di Mercoledì Addams di Heylinaone.