Chainsaw Man: il cosplay di Makima da infermiera di eeelyeee non lascia scampo

La Stagione 1 di Chainsaw Man è stato uno degli anime più importanti del 2022 e ha attirato su Crunchyroll tanti nuovi spettatori, anche coloro che non conoscevano il manga di Tatsuki Fujimoto. L'opera ha un certo ascendente anche nel mondo dei cosplayer come ci ricorda anche eeelyeee con il suo cosplay di Makima in versione infermiera.

Makima è un personaggio centrale nelle vicende di Chainsaw Man. Gestisce i gruppi operativi dei Devil Hunter, i cacciatori di Diavoli, tra cui quello di Denji, il protagonista, a cui la donna è particolarmente interessata dato che è un ibrido a metà tra un Diavolo e un essere umano. Nei primi episodi dell'anime Makima appare come una donna indecifrabile, all'apparenza gentile e cordiale verso tutti sembrerebbe avere più di un segreto, che scopriremo nei futuri episodi della serie.

Dopo un cosplay di Makima classico da dieci e lode, eeelyeee stavolta ci propone una versione da crocerossina del personaggio, basandosi su una delle cover della rivista giapponese Jump, su cui cui è serializzato il manga, che come potrete immaginare è stata molto apprezzata dai fan. Invece del classico completo da burocrate, in questa versione indossa una ben più ammiccante divisa da infermiera nera, mettendo in luce il lato più fascinoso di Makima, ma senza trascurare anche il mistero e l'oscurità che avvolgono il personaggio.

