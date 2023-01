Phantom Fury mira a essere come un film interattivo d'azione sulla strada

Slipgate Ironworks ha condiviso un aggiornamento relativo allo sparatutto in prima persona Phantom Fury, definendolo un film interattivo d'azione sulla strada, con protagonista Shelly "Bombshell" Harrison. A toccare l'argomento è stato il director Daniel Hedjazi nel primo diario di sviluppo.

Hedjazi: "Ion Fury è ambientato quasi completamente a Neo D.C., ma per questo vogliamo che Shelly, la protagonista, vada oltre l'ambiente che le è familiare.

Molto è successo nella vita di Shelly dai fatti di Ion Fury. Ha perso il braccio e la sua squadra in un tragico incidente e quando entreremo nel mondo di Phantom Fury la troveremo a combattere con i sensi di colpa e la rabbia."

Phantom Fury sarà ambientato in luoghi diversi da Ion Fury

Stando a quanto spiegato, Shelly viaggerà per tutti gli Stati Uniti, visitando Albuquerque, il Grand Canyon, Chicago e altri posti, tutti legati in qualche modo alla sua storia.

La maggiore varietà delle ambientazioni ha dato al team di sviluppo la possibilità di implementare idee differenti, con riferimenti culturali diversi. A tenere insieme il tutto sarà la struttura da film sulla strada.

Gli sviluppatori hanno anche voluto che il mondo fosse il più vivo possibile, aggiungendo moltissimi oggetti interattivi: "Da piccoli dettagli come dei resti di una pizza mangiabili, ad apparecchi che servono per risovlere puzzle come gru o minigiochi, c'è molto da scoprire nel mondo di Phantom Fury."

Il mondo di Phantom Fury sarà molto interattivo

Tutti i membri del team di sviluppo hanno dato il loro apporto per rendere il gioco più interattivo.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Phantom Fury è previsto per il 2023 su PC, PS5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch.