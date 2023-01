NieR: Automata, il cosplay di 2B di lennethxvii è sbalorditivo

Con l'arrivo dell'anime NieR: Automata Ver1.1a l'opera di Yoko Taro e Square Enix è tornata chiaramente in voga anche tra i cosplayer. Una delle rappresentazioni migliori è senza dubbio quella di lennethxvii con il suo cosplay di 2B assieme a 9S, interpretato da ruri.ri, davvero di alta qualità.

Da pochi giorni è iniziata la messa in onda di NieR: Automata Ver 1.1a, l'adattamento anime dell'action GDR di Square Enix e PlatinumGames. In occidente, Italia inclusa, è disponibile sulla piattaforma Crunchyroll. La storia segue gli eventi del gioco originale, quindi con 2B e 9S come protagonisti, ma saranno presenti anche diverse differenze, come ad esempio personaggi nuovi o mai apparsi nel gioco originale.

Il cosplay di 2B e 9S realizzati da lennethxvii e ruri.ri sono fondamentalmente perfetti sotto qualunque aspetto. Come potrete vedere nello scatto qui sotto, costume, armi e acconciature dei due personaggi sono state ricreati in maniera impeccabile, e grazie all'editing ci sono anche gli immancabili POD che seguono i due personaggi. La location decadente scelta per lo scatto è inoltre particolarmente azzeccata e ricorda le rovine cittadine di NieR: Automata. Insomma, davvero una rappresentazione di altissima qualità, tanto che sembra quasi uno scatto tratto dal gioco stesso.

