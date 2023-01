Xbox, un tweet ufficiale sembra puntare al 16 gennaio: è la data dell'evento?

L'account Twitter ufficiale di Xbox UK, la divisione britannica di Xbox, ha pubblicato in questi minuti un tweet che sembra puntare al 16 gennaio, facendo pensare che questa data possa significare un qualche appuntamento importante e forse il vociferato evento di presentazione da parte di Microsoft.

Come potete vedere nel tweet riportato qui sotto, il messaggio dice "Qualcuno continua a mettere un biscotto sul mio calendario... cosa potrebbe significare?" Con l'hashtag #UnlockPlayfulness. L'immagine a corredo mostra un calendario con il logo di Xbox e un biscotto posto a segnalare il 16 gennaio 2023.



Da notare che il "segnale" utilizzato è ovviamente un biscotto Oreo, ormai diventato una sorta di meme collegato a Xbox dopo l'annuncio della collaborazione tra la celebre marca di dolciumi e Microsoft. Tuttavia, la segnalazione sembra molto chiara nell'indicare qualcosa in arrivo il 16 gennaio.

Se si trattasse della data dell'evento di presentazione Xbox, questa non tornerebbe con le informazioni emerse in precedenza, compreso l'esteso report di Windows Central che indicava il presunto evento Developer_Direct previsto per il 25 gennaio 2023. In ogni caso, il messaggio sembra piuttosto chiaro e qualcosa è probabilmente previsto per il 16 gennaio, dunque attendiamo eventuali sviluppi sulla questione.