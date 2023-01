Ubisoft+ potrebbe arrivare presto su Xbox, in base ad alcuni indizi dello Store

Ubisoft+, l'abbonamento specificamente dedicato al catalogo del publisher in questione, potrebbe presto arrivare all'interno di Xbox, in base ad alcuni indizi emersi dall'Xbox Store ufficiale, che avrebbe segnalato come "gratis" diversi titoli del catalogo Ubisoft.

Potrebbe benissimo trattarsi di un errore, ma è ormai da tempo che si attende l'arrivo del servizio su abbonamento di Ubisoft all'interno dell'ecosistema Xbox e il momento potrebbe essere giunto, infine.



Come visibile nei tweet di MauroNL riportato qui sopra, vari giochi di rilievo del catalogo Ubisoft risultavano come "gratuiti" sull'Xbox Store USA, cosa che fa pensare a una possibile integrazione dei servizi su abbonamento tra Ubisoft e Xbox.

L'idea è che Ubisoft+ possa entrare a far parte di Xbox Game Pass Ultimate, oppure costituire una sorta di bonus per un nuovo tier superiore della sottoscrizione, al momento non è facile capirlo. Peraltro, il tag "gratis" è accompagnato da un conto alla rovescia che punta al 16-17 gennaio, cosa che fa pensare a possibili novità che potrebbero emergere in tale data.

Nel frattempo, restiamo in attesa di novità, considerando che una conferenza Xbox è possibile per gennaio 2023, in base a numerose segnalazioni emerse in questi giorni.