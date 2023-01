Il Cortocircuito torna oggi, 11 gennaio, e sarà a tema libero

Dopo la pausa natalizia, il Cortocircuito torna oggi, 11 gennaio 2023, in diretta su Twitch, a partire dalle 16:00, con un'altra puntata memorabile della nostra rubrica settimanale sempre in compagnia di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino.

Si tratta del primo appuntamento dell'anno in versione classica e in questo caso si presenta senza un tema preciso da approfondire ma tante chiacchiere e discussioni sui vari argomenti emersi in questo periodo, a ruota libera.

Si parlerà un po' di qualsiasi cosa passi per la testa del famigerato trio redazionale, dunque potete aspettarvi davvero di tutto: preparatevi!

Dopo l'appuntamento natalizio, d'altra parte, i tre prodi condottieri del Cortocircuito saranno ben carichi di panettone e pandoro (e spumante) da poter sostenere discussioni su qualsiasi argomento dello scibile umano e anche oltre. Si andrà dalle novità del nuovo anno a possibili annunci da commentare a caldo, dunque davvero non mancate perché potrebbe essere un evento memorabile

Insomma, c'è tanto da discutere con Pierpaolo, Francesco e Alessio in quella che si prospetta un'ottima puntata, in cui i nostri tre reporter d'assalto nonché opinionisti da salotto buono dei videogiochi potranno esporre i loro punti di vista e considerazioni assortite.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!