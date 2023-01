Spyro: nuovo gioco in arrivo? Il team Toys for Bob sembra suggerirlo su Twitter

Il team Toys for Bob sembra suggerire il possibile arrivo di un nuovo gioco della serie Spyro attraverso un messaggio affidato a Twitter, ancora decisamente vago ma con qualche piccolo indizio che sembra proprio rimandare alla celebre serie del draghetto viola.

Nel messaggio di auguri per il 2023, Toys for Bob ha allegato un'immagine che comprende diversi elementi, non tutti facilmente traducibili. Insieme al messaggio "Grandi mosse e grande mood per il 2023", oltre a varie foto e immagini più generiche, sono visibili almeno un paio di riferimenti diretti a videogiochi.



In basso a sinistra vediamo Ghost, tratto da Call of Duty, a indicare il coinvolgimento anche di Toys for Bob nello sviluppo della serie, come si conviene a uno dei tanti team Activision inseriti all'interno della classica rotazione di capitoli della lunga serie di sparatutto, ma c'è anche un altro riferimento.

In alto a sinistra è possibile vedere Spyro, che rimanda probabilmente al 25° anniversario di Spyro the Dragon, che potrebbe portare a qualche sorpresa proprio nel 2023. Considerando che l'originale è uscito nel 1998, il 2023 segnerebbe infatti il 25° anniversario del primo capitolo, cosa che potrebbe rappresentare la giusta occasione per un nuovo gioco nella serie o un rifacimento di qualche tipo.

L'uscita di Spyro: Reignited Trilogy dovrebbe aver sistemato la pratica delle riedizioni aggiornate, dunque potrebbe trattarsi di un vero e proprio Spyro 4, anche se ovviamente si tratta solo di supposizioni. Nel frattempo, Toys for Bob ha presentato di recente Crash Team Rumble nel corso dei The Game Awards 2022, ma c'è probabilmente spazio di manovra anche per un altro progetto di rilievo.