Valorant Episodio 6: Atto I - Rivelazioni, le novità della nuova stagione dello shooter di Riot

Il 2023 porta una ventata di aria fresca nel client di Riot Games, con l'aggiornamento non solo di League of Legends, a cui abbiamo dedicato recentemente uno speciale sulle novità 2023 , ma anche di Valorant. Il 10 gennaio lo sparatutto tattico di Riot Games inaugura l'Atto I dell'Episodio 6, intitolato Rivelazione. L'arrivo di Harbor, il nuovo stratega introdotto con l'ultimo aggiornamento, chiude momentaneamente a cifra tonda il numero degli Agenti, arrivando a venti. Per questo Rivelazione mette sul piatto, oltre che un nuovo battle pass e i consueti bilanciamenti di mappe e Agenti, Lotus. Parliamo di una nuova mappa a con tre siti di plant e alcune novità davvero particolari.

I gun buddy , ovvero i porta fortuna agganciabili alle armi, sono stati pensati per celebrare il lavoro di squadra e al contempo alcune delle ricorrenze dei primi mesi del 2023, come l'inizio dell'anno nuovo, il capodanno Lunare e San Valentino. "Questo pass battaglia esce in un momento di festa in tutto il mondo" dice Laura Baltzer, Producer di Riot Games. "Capodanno, San Valentino e il Capodanno lunare si svolgono tutti in questo periodo. Abbiamo voluto celebrare queste festività con diversi oggetti (...), e cii è piaciuto molto anche lavorare sulle armi Venturi. L'obiettivo di queste armi era quello trasmettere il senso di velocità attraverso il modello delle armi, per questo hanno un aspetto elegante e moderno".

A far battere il cuore dei giocatori però sarà la collezione Araxys , dal design futuristico e minaccioso. Questa nuova linea di modelli arma, ovviamente, è accompagnata da tutte le classiche personalizzazioni, come trasformazioni, animazioni, effetti visivi, suoni, finisher e varianti cromatiche: nero e rosso è forse la combinazione che abbiamo apprezzato di più. Non mancano ovviamente nuove carte , dove quella dedicata a Yoru, immortalato come il poster cinematografico di Akira, è davvero imperdibile. Ottimo lavoro anche con gli spray, sempre buffi e che immortalano in immagini buffe o meme famosi gli Agenti con uno stile un po' Doodle: davvero carini Yoru e Phoenix in posizione "fusione" di Dragon Ball e un doppio spray di Fade che scimmiotta il famoso meme di Drake.

Il pass battaglia del primo atto di Rivelazioni è davvero interessante e difficilmente lascerà i giocatori a bocca asciutta. Sotto il profilo creativo Riot Games non è di certo un team di sviluppo che si tira indietro e con Valorant si vede quanto gli artisti si siano sempre divertiti. Parlando di skin per l'arsenale ci sono, sparse nel tracciato del pass battaglia, quattro differenti collezioni: 9 Vite è una collezione colorata e super kawaii che trasforma alcuni degli Agenti in una squadra di gattini, mentre Gridcrash è fortemente ispirata allo stile retro wave. La collezione Venturi è quella che abbiamo trovato più bella ed elegante, ispirata alle auto da corsa di Formula E con un animo decisamente sportivo.

La vera protagonista di questo nuovo atto di Valorant è Lotus, la nuova arena a tre siti. Prima di analizzarla però è bene dedicare una piccola panoramica generale alle mappe , partendo da chi va e chi resta. Bind e Breeze verranno temporaneamente rimosse dalle code Competitiva e Non competitiva, ma è ancora possibile giocarci in altre modalità. Lotus invece sarà disponibile in una coda di Partita rapida dedicata per una settimana, dopodiché la mappa entrerà nella rotazione per le modalità Competitiva e Non competitiva a partire dall'aggiornamento 6.1. Split invece si rifà il look con alcuni cambiamenti, che vi riportiamo di seguito :

Lotus, la città perduta di Terra Omega

Lotus è tanto bella quanto difficile da dominare

E veniamo al pezzo forte di questo primo atto del sesto episodio di Valorant, ovvero la mappa di Lotus. Situata nei Ghati occidentali di Terra Omega, parliamo di una struttura ispirata all'architettura antica dell'India. Questo richiamo all'avventura e al mistero ha permesso agli artisti di Riot Games di sperimentare più del solito dal punto di vista creativo. Brian Yam, Art Lead della mappa, dice: "(Con questa mappa) volevamo spingerci oltre i confini degli elementi fantastici e mitici, che non erano presenti nelle nostre creazioni precedenti. In Lotus siamo stati più liberi di esplorare più elementi visivi fantastici (...). Volevamo esplorare il tema della grande avventura, dei misteri perduti nel tempo e di un'antichità perduta". Ed è quello che vediamo effettivamente nel trailer cinematico che presenta Rivelazioni, con Harbor e Astra nei panni di due provetti avventurieri intenti a trovare il passaggio segreto verso Lotus.

Parlando di passaggi segreti, Lotus è una mappa con tre punti di piazzamento Spike, esattamente come Haven. Nonostante sembri estremamente grande, la sua larghezza, prendendo in considerazione i punti più estremi a est e ovest, differisce di pochissimo da Haven, che mantiene rispetto a Lotus una forma più a diamante. La nuova mappa però differisce profondamente da tutte quelle che l'hanno preceduta, in primis per via di qualche effetto speciale aggiunto dagli sviluppatori.

Il sito B di Lotus è davvero piccolo

Non a caso infatti parlavamo di passaggi segreti e in Lotus ce ne sono essenzialmente tre: due muri rotanti, azionabili da interruttivi posti su entrambi i lati del muro, e un passaggio che può essere aperto con una raffica di proiettili. Va aggiunta la presenza di una rampa scoscesa nel punto A, nascosta dietro un muro e che può essere percorsa senza emettere rumore. Tuttavia non si può ritornare in cima alla discesa se non esponendosi oltre il riparo per afferrando una fune. I muri rotanti sono davvero degli elementi interessanti nell'economia dell'azione, ma non possono essere in alcun modo usati in modo stealth, per via del frastuono che emettono una volta azionati. Sono un'efficace via di fuga o una perfetta esca per attirare l'attenzione della squadra nemica. Non possono essere usate nemmeno come trappole, piazzando ad esempio una sentinella di Killjoy sulla piattaforma rotante del muro perché il passaggio del battente distrugge qualsiasi cosa gli venga piazzata davanti. Il passaggio fragile, invece, collega la zona del sito A con il B ed è un punto di contesa davvero molto caldo nella mappa.

Osservando meglio i tre punti di piazzamento, sicuramente B è quello più ostico, forse il più piccolo mai visto in una mappa di Valorant e ha una conformazione davvero strana. Se si procede verso i siti di plant dalla posizione dei difensori, i siti A e C sono in posizione rialzata: A si snoda su due linee di tiro, una rialzata e una al livello del terreno, se si procede sulla discesa, per trovarsi in uno spiazzo molto simile al sito A di Bind, con quel grande container aperto su due lati. Anche C rimane rialzato, con un passaggio che gira attorno all'area di piazzamento similmente a come accade al margine esterno del punto B di Breeze. Lì la difficoltà è più sul fronte di attacco, con un'unica strettoia di accesso che costringe ad un approccio veramente aggressivo. Il sito B invece è davvero claustrofobico, con numerosi punti di ingresso sia lato attaccanti che difensori e l'area di plant che si sviluppa in una fossa. Non serve un grande stratega di Valorant per capire che un combattimento 5v5 è una carneficina davvero inutile, ed è probabile che B diventi proprio il piano di riserva in tutti quei match in cui metà di entrambe le squadre è già stata eliminata.

Sito di innesco Spike in A nella mappa Lotus

È vero che predire il meta di una mappa avendo giocato pochissime partite è difficile, ma secondo noi gli agenti davvero validi su questa mappa si conteranno sulle dita di una mano. Partiamo dalla menzione speciale di Harbor, un Agente che più passa il tempo e più ci piace ma che continua a risultare davvero troppo offensivo per essere uno stratega. Non possiamo negare che la sua Cascata nella zona compresa tra A e B è davvero ottima, specialmente per difendere il passaggio fragile. Le sue smoke con barriera piazzate sui muri rotanti poi forniscono una perfetta copertura per la fuga. Detto questo è comunque troppo poco per giudicare Harbor un agente meta su Lotus.

Come stratega molto meglio Astra, che può bloccare più linee di tiro contemporaneamente; lo stesso varrebbe anche per Omen, un po' meno complesso come Agente ma che richiede comunque una pianificazione su mini-mappa delle smoke. I guardiani più giocati su Lotus saranno probabilmente Killjoy e Sage. Con un po' di attenzione, piazzare Roboallarme, Torretta e Nanosciame nei punti ciechi e dietro ai muri rotanti darà un ottimo vantaggio alla squadra. Se invece siete per azioni sceniche e non andate per il sottile, sono innumerevoli i punti in cui poter piazzare il muro di Sage per infastidire gli avversari, specialmente sul sito B. Breach e Kay/o se la giocano per il titolo di miglior demolitore e Jett continua a rimanere il miglior Assassin del roster. Queste sono ovviamente supposizioni e sarà l'apertura della stagione a confermare le nostre supposizioni. In questi giorni abbiamo provato la mappa principalmente con Yoru, che si conferma un Agente perfetto in team e autonomo nel SoloQ, mentre qualche giocata creativa l'hanno fornita i giocatori di Neon.

Noi continueremo ad indagare per svelare tutti i segreti di Lotus, ci vediamo sul campo Agenti!