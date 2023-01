MechWarrior: un nuovo gioco in single player è in sviluppo presso Piranha Games

Il presidente di Piranha Games, Russ Bullock, ha confermato nel corso di una recente intervista che un nuovo gioco di MechWarrior è attualmente in sviluppo e che verrà annunciato in maniera ufficiale durante il 2023, in data ancora da precisare.

Durante un podcast del canale NoGutsNoGalaxy, il presidente di Piranha Games, Russ Bullock, è intervenuto per riferire qualcosa sul futuro della serie MechWarrior, che a quanto pare prevede un nuovo videogioco in arrivo tra non molto, considerando che lo sviluppo sembra essere già ben avviato presso il team.

Non sono stati riportati dettagli precisi al riguardo, ma sembra trattarsi di un gioco specificamente single player con innesti in modalità cooperativa, in base a quanto riferito da Bullock.

Si tratta inoltre di qualcosa di diverso dai DLC ed espansioni per MechWarrior 5, che sono anch'essi in sviluppo.

Il prossimo futuro della serie sembra dunque piuttosto intenso, con diversi progetti già avviati e da presentare nei prossimi mesi. Oltre ai DLC di MechWarrior 5: Mercenaries, questo nuovo gioco verrà annunciato nel corso del 2023 in un periodo ancora non precisato ma che non dovrebbe essere lontano.

L'uscita del gioco misterioso, inoltre, dovrà avvenire prima dell'attuale scadenza della licenza, ovvero il 2025, ma è possibile che gli accordi vengano rielaborati e che Piranha Games possa allora sfruttare anche un periodo di tempo più lungo. In ogni caso, attendiamo ulteriori informazioni al riguardo nei prossimi mesi.