League of Legends: tutte le novità sulla stagione 2023

Anno nuovo, stagione nuova di League of Legends. Martedì 10 e mercoledì 11 verrà trasmesso sui canali ufficiali di Riot Games l'evento Fischio d'Inizio, inaugurando così l'inizio della nuova stagione di LoL. Contemporaneamente al calcio d'inizio, tutti i giocatori avranno accesso al primo aggiornamento dell'anno, il 13.1, che darà inizio alla tredicesima stagione del MOBA di Riot Games. Le anticipazioni sulla prossima stagione sono tante e interessano diversi aspetti del gioco: in questo speciale vi raccontiamo tutte le novità della stagione 2023 di League of Legends.

Pre-stagione 2023 Il drago Chemtech torna nella Landa degli Evocatori Iniziamo il nostro riassunto con le novità anticipate dalla pre-stagione 2023 di League of Legends, che forse alcuni giocatori non hanno ancora testato. Arrivata nel novembre dell'anno appena trascorso, la pre-stagione ha introdotto essenzialmente novità su tre fronti diversi: oggetti e inventario, il ruolo del jungler e il ritorno di una vecchia conoscenza della landa. Partendo da quest'ultimo, si tratta del Drago Chemtech, che è tornato con un nuovo buff, che conferisce alla squadra che ha conquistato il drago una piccola quantità di tenacia e un potenziamento a scudi/guarigione, e una nuova Anima, che aggiunge danni bonus quando si è al di sotto di una certa soglia di salute. Il secondo fronte affrontato con la pre-stagione da Riot Games riguarda la giungla. La posizione di jungler è una tra le più difficili, sia per via del ruolo che per la conformazione della mappa. Per questo la riflessione degli sviluppatori si è concentrata sui percorsi e campi della giungla, con un bilanciamento degli elementi che la costituiscono e un rafforzamento dell'ottimizzazione della pulizia, che influenza chiaramente strategie di gioco come invasioni nel campo avversario e gank. Il ruolo del jungler diventa inoltre più accessibile con l'arrivo delle mascotte, tre piccoli compagni acquistabili sotto forma di uova nell'emporio a inizio partita e che acquistano potenza man mano che li si nutre con snack rilasciati dalle creature uccise in giungla. In particolare le mascotte sono state pensate per tre archetipi differenti di jungler: per chi gioca in modo aggressivo, chi preferisce essere di supporto o per coloro che puntano tutto sulla velocità di navigazione. i Nuovi Jungle Pet, le mascotte che ogni jungler porterà con sé Infine, la pre-stagione ha mostrato una serie di novità sul fronte oggetti (vi lasciamo l'articolo ufficiale del blog di League of Legends per conoscere tutti i bilanciamenti) e sull'interfaccia, introducendo una serie di suggerimenti attivabili dai giocatori sia per quanto riguarda l'equipaggiamento di rune e incantesimi, i tracciati da seguire per i jungler e l'avanzamento delle abilità durante il match. Importantissimi anche le aggiunte sul fronte comunicativo, con una ruota migliorata e più completa di segnalazioni che di votazione sugli obiettivi.

Modifiche alle classificate 2023 Favore dell'Inverno è l'evento che chiude la stagione 2022 di League of Legends Come già annunciato qualche mese fa da Riot Games, il 2023 subirà un cambiamento nella gestione delle partite classificate, vedendo due azzeramenti complessivi delle classificate, uno per entrambi gli split stagionali. Gli split sono stati introdotti nel gioco da alcuni anni e sono sempre stati visti dai giocatori come un modo per suddividere la singola stagione classificata, una sorta di aiuto per tenere il passo con i progressi fatti. A partire da quest'anno, ci fa sapere Chris Roberts, Project Lead di League of Legends, i due split classificati avranno un reset completo del livello tra l'uno e l'altro, con relative ricompense. "Molti giocatori" dice Roberts in un video diario, "tornano in campionato all'inizio della stagione pronti alla scalata. Guardando i nostri dati, abbiamo notato come gli utenti più assidui, che giocano con costanza ogni patch senza staccare mai il piede dall'acceleratore a partire da gennaio, raggiungono il picco della loro scalata intorno alla metà dell'anno. Dopo di che, le cose possono diventare un po' difficili per questi giocatori, e la metà dell'anno può essere un momento di stress, in cui si gioca quel tanto che basta per evitare la retrocessione." Quando un giocatore che vive per il rank si rende conto che non sta salendo, sappiamo bene cosa succede in League of Legends. Nel migliore dei casi questi giocatori, scoraggiati dall'impresa, abbandonano le classificate ma, nel peggiore, smurfano, ovvero giocano con account nuovi di rank molto inferiore rispetto alle loro capacità, ricominciando la scalata in lobby dove gli altri giocatori hanno un ELO chiaramente inferiore. Entrambe le problematiche, dice Roberts, sono deleterie per il matchmaking e per un'esperienza di campionato piacevole, soprattutto per i giocatori che iniziano la loro scalata più tardi nella stagione. Roberts continua: "Quest'anno stiamo rispettando i tempi: per due inizi, non ci sarà un reset così pesante come quello di gennaio. Non introdurremo una seconda pre-stagione, quindi il gioco non cambierà così drasticamente da giustificare la necessità di farvi guadagnare il vostro grado nella stessa misura. Sappiamo che si tratta di un cambiamento enorme, ma crediamo che contribuirà a mantenere League moderno e divertente, risolvendo al contempo alcuni dei problemi che abbiamo riscontrato nel corso degli anni". Sejuani Vittoriosa, la skin riscattabile alla fine della stagione classificata 2022 Non si può parlare di classificate senza parlare di ricompense, anche queste riviste e ripensate proprio in funzione degli azzeramenti degli split. Nel blog di League of Legends, il game designer Chris Wallace aveva già anticipato parte di ciò che abbiamo appreso durante la presentazione della nuova stagione. "Analizzando i premi dello split, il tracciato precedente prevedeva solo quattro ricompense, piuttosto distanti tra loro. Di conseguenza, il sistema non riusciva a dare ai giocatori la sensazione di essere premiati per il tempo dedicato alle classificate, per non parlare del fatto che non offriva incentivi a chi non ne gioca molte e finiva per perdersi del tutto le ricompense. Per questo, abbiamo deciso di aumentare il numero delle ricompense e di posizionarle in anticipo sul tracciato. Contemporaneamente, abbiamo ridotto il numero di partite necessarie per raggiungere ciascuna delle ricompense già esistenti". Per questa stagione invece ad ogni split è possibile guadagnare un set completo di ricompense, comprese le skin. Questo significa che quest'anno ci saranno due skin per rank. Ma il ripensamento più grande è stato fatto sulle skin dette "Vittorioso/a". Fin dal 2011 ad il sistema di ricompense non è mai cambiato ma nel corso degli anni, premiando i giocatori dal livello Oro in poi. Gli sviluppatori di casa Riot si sono resi conto che era necessario un cambiamento per diversi motivi. In primis perché molti giocatori abbandonavano le classificate non appena avevano messo in tasca la sicurezza di ricevere le ricompense. Inoltre questo sistema non teneva abbastanza conto della fatica e della quantità di partite da giocare per raggiungere l'obiettivo, lasciando indietro tutti quei giocatori di livello intermedio che buttavano sangue e sudore nella scalata senza però raggiungere l'obiettivo. "Ovviamente" dice Wallace, "vogliamo continuare a ricompensare i giocatori che raggiungono i livelli più alti, quindi chi arriverà al livello Oro o superiore riceverà ancora gli aspetti e le chroma subito dopo aver completato le partite di piazzamento. Adesso però, anche i giocatori di livello più basso avranno l'opportunità di ricevere gli aspetti Vittoriosi se investono abbastanza tempo nelle classificate. Per riuscirci, tuttavia, questi giocatori dovranno disputare un numero molto più sostanzioso di partite. Inoltre, appena un giocatore Argento arriva al livello Oro, sbloccherà l'aspetto e lo conserverà anche se dovesse successivamente retrocedere. Quindi, il modo migliore per ottenere le skin Vittoriose è ancora perfezionarsi e continuare la scalata!"

L’importanza dei mid-scope nella stagione 2023 Aurelion Sol è uno dei Campioni a ricevere nella prima patch della stagione un mid-scope Un altro pilastro portante della nuova stagione di League of Legends è l'importanza che il team di sviluppo ha riservato ai mid-scope. Per mid-scope si intende un aggiornamento di gameplay finalizzato a migliorare le caratteristiche e a definirne meglio la posizione strategica di un Campione. Parliamo quindi di modifiche alle abilità, alle animazioni, agli effetti visivi e agli effetti sonori, ma non toccano il modello del campione, le linee vocali o la storia di League of Legends. In passato gli sviluppatori tendevano a concentrarsi su un Campione solo quando emergevano diversi problemi di bilanciamento, mentre il focus dei mid-scope previsti per 2023 sono più focalizzati sulla riscoperta di un campione, sul renderlo più fresco e accattivante. Con oltre 160 Campioni nel roster, molti personaggi passano un po' in secondo piano, alcuni per motivi estetici e altri perché dotati di kit abilità un po' datati. La patch 13.1 inaugurerà il mid-scope di Jax, con "un aggiornamento di minore entità e concentrato principalmente sul rendere la sua ultimate più emozionante e interessante da lanciare" fa sapere su Twitter Augustus Browning, di Riot Games. "Abbiamo anche migliorato la sua build AP per gli amanti della raffica", conclude il tweet. Altri due campioni a cui è stato riservato un po' d'amore e che vedremo prossimamente in azione sono Ahri e Aurelion Sol. La volpe a nove code di LoL si rifà il look grazie ad un aggiornamento ASU (art and sustainability update). Ahri è una dei Campioni più longevi di League of Legends, rilasciata nel lontano 2011, e da allora ha ricevuto numerose skin, anche grazie al successo mondiale del gruppo K-Pop K/DA, ma tutte non si adattavano perfettamente al modello, rimasto un po' obsoleto. Dal 24 gennaio i giocatori potranno vedere una Ahri tutta nuova, con un nuovo modello, aspetto estetico e animazioni. L'altro Campione che riceverà a breve degli aggiornamenti è Aurelion Sol. Il drago forgiatore di stelle si è meritato un CGU (Comprehensive Gameplay Update), una tipologia di aggiornamento solitamente dedicato ad un Campione ben definito sotto il profilo narrativo, ma con un gameplay che non soddisfa appieno le fantasie dei giocatori, o ai Campioni con kit complessi da usare e che non possono essere migliorati cambiando solo una o due abilità, ma necessitano un ripensamento a 360 gradi. Aurelion avrà un kit di abilità completamente nuovo, mantenendo invariati splash art, lo stesso modello e doppiaggio. Nel dettaglio ecco il nuovo kit aggiornato, disponibile dal 7 febbraio 2023.