Left 4 Dead: un prototipo giocabile del titolo Valve è emerso online con un leak

Un prototipo giocabile di Left 4 Dead è emerso online attraverso un leak: si tratta di Zombie City, una mod di Counter-Strike: Source che diede il via al particolare sparatutto cooperativo di Turtle Rock Studios e Valve.

Dopo aver lavorato come team esterno su Counter-Strike: Condition Zero, Turtle Rock Studios voleva testare un paio di idee: un gioco di magia in prima persona, che non riuscì mai a trovare una realizzazione, e una mod di Counter-Strike in grado di trasformare la struttura di gioco in una sorta di sparatutto a orde, con una struttura asimmetrica che vedeva un piccolo manipolo di combattenti affrontare delle ondate continue e progressive di nemici armati di pugnali.

Quest'ultimo progetto si chiamava Terror-Strike e rappresentava il primo nucleo di quello che sarebbe poi diventato Left 4 Dead. Dopo aver concluso i lavori su Counter-Strike: Source, Turtle Rock continuò a sperimentare sull'idea del gioco multiplayer cooperativo contro orde di nemici, che sembrava avere un certo potenziale.

Il modder WolfCl0ck ha recuperato la mod Zombie City è emersa all'interno di un leak più generale che riguarda diversi contenuti di Counter-Strike e consente di vedere il rudimentale prototipo da cui è poi emersa l'idea più completa di Left 4 Dead.

Si tratta ancora di una prima applicazione pratica dell'idea originale di Turtle Rock, ma consente di avere un'idea più precisa di quello che gli sviluppatori stavano studiando all'epoca.

Il modder ha inoltre applicato alcune modifiche per rendere la mod più giocabile e risulta visibile, seppure ancora in forma preliminare, qualcosa della struttura tipica di quello che sarebbe diventato Left 4 Dead.