My Hero Academia: il cosplay di Camie di WhiteSpring ammalia anche senza illusioni

My Hero Academia è indubbiamente uno dei manga e anime più apprezzati degli ultimi anni, anche nel panorama dei cosplayer, dato che l'opera di Kōhei Horikoshi offre una grandissima varietà di eroi e villain carismatici da interpretare. Ce lo dimostra anche WhiteSpring con il suo cosplay di Camie Utsushimi.

Camie frequenta la scuola superiore Shiketsu ed è un'aspirante eroe professionista, conosciuta con l'alias Illus-o-Camie. Il suo Quirk, ovvero il potere speciale, si chiama Glamour e grazie ad esso può creare delle illusioni ottiche e auditive con cui confonde i nemici.

Il cosplay di WhiteSpring centra l'obiettivo, replicando in modo perfetto il costume e l'acconciatura di Camie. Non manca dunque la catsuit in pelle nera, gli stivaletti bianchi, il copricapo della Shiketsu e il collare in pelle nera. Insomma un lavoro semplice ma di grande effetto.

Rimanendo in tema di cosplay ispirati ai personaggi di anime e manga, date uno sguardo a quello di Daki da Demon Slayer firmato da pamdroid18 e quello di Momo Yaoyorozu sempre da My Hero Academia di hannahjoslyn. Cambiando genere, ecco il cosplay di Mercoledì di soft_ kotton e quello di Eva da Metal Gear Solid 3 di tniwe.