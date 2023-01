Demon Slayer: il cosplay di Daki di pamdroid18 non fa prigionieri

La Stagione 3 di Demon Slayer arriverà ad aprile e per ingannare l'attesa che ci separa dalle nuove avventure di Tanjiro, Zenitsu e Inosuke possiamo ammirare il cosplay di Daki, il demone del quartiere dei piaceri, firmato da pamdroid18.

Daki assieme al fratello maggiore Gyutaro è la Sesta Luna Crescente, il gruppo di demoni più forti dell'universo di Demon Slayer sotto il comando di Kibutsuji Muzan. Ha trasformato un distretto dei piacere nel suo personale territorio di caccia. Si nasconde tra gli umani travesta da Orian, ovvero una "donna di piacere", e usa la sua avvenenza per catturare e intrappolare le sue vittime, per poi divorarle con tutta tranquillità in un secondo momento.

Come possiamo vedere il cosplay di pamdroid18 è basato sulla versione completa di Daki che fa uso dei suoi pieni poteri demoniaci. A dimostrazione della cura riposta in questo lavoro non manca la folta chioma bianca con punte verdastre e i tatuaggi floreali, nonché il costume caratteristico, una sorta di kimono in versione ridotta che lascia scoperta molta pelle.

