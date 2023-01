Konami promette tante novità nel 2023, tra progetti inediti e serie familiari

Con un messaggio di auguri pubblicato sul portale giapponese Famitsu per l'inizio del nuovo anno, Konami ha promesso che per il 2023 ha in programma lo sviluppo di serie familiari per i giocatori così come nuovi progetti ancora da annunciare.

"Questo è l'anno del Coniglio (secondo il calendario cinese, ndr), quindi stiamo programmando dei power-up e nuovi sviluppi di serie familiari", recita il messaggio di Konami. "Inoltre, stiamo facendo progressi su nuovi progetti che dobbiamo ancora annunciare."

Come sappiamo tra i progetti che dovrebbero arrivare nel corso del 2023 spiccano Silent Hill 2 Remake e le remaster di Suikoden I & II. Sono anche in programma, seppur non confermati per quest'anno, anche gli spin-off Silent Hill Townfall e Silent Hill f. C'è inoltre da tenere in considerazione il supporto continuo a Yu-Gi-Oh!, eFootaball e serie popolari in Giappone come Momotaro Dentetsu e Professional Baseball Spirits.

Konami, logo

Per quanto riguarda i progetti non ancora annunciati da Konami, è difficile fare delle previsioni senza tirare in ballo le speculazioni e gli indizi degli ultimi mesi. Uno dei candidati in pole è sicuramente un possibile remake di Metal Gear Solid 3, progetto al centro di indiscrezioni ormai da anni ormai e che potrebbe essere in sviluppo presso Virtuos, che guarda caso ha inserito Konami tra i proprio partner sul suo sito ufficiale.

Probabilmente ci sono anche vari giochi di Silent Hill in sviluppo ancora da svelare ufficialmente. Uno di questi è Silent Hill The Short Message, di cui recentemente è trapelata la copertina e la sinossi della trama, inoltre secondo il noto leaker Dusk Golem ci sono almeno altri tre progetti legati alla serie in sviluppo.

E chissà magari sono in programma anche nuovi giochi di Castlevania e Suikoden, ma forse stiamo viaggiando troppo con la fantasia. Per saperne di più non ci resta che attendere a questo punto notizie ufficiali da Konami nel corso del 2023.