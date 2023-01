Classifica Steam: Elden Ring e COD Modern Warfare 2 primi tra i giochi grazie ai saldi invernali

Come ogni settimana, SteamDB ci propone la classifica dei giochi più venduti su Steam in base ai ricavi. Troviamo un podio praticamente invariato rispetto alla scorsa settimana: Steam Deck rimane saldo in vetta, seguiti da Elden Ring e Call of Duty: Modern Warfare 2.

Di seguito la top 10 di Steam dell'ultima settimana del 2022, che ricordiamo nuovamente essere stilata in base ai ricavi e non le unità vendute:

Steam Deck Elden Ring Call of Duty: Modern Warfare 2 Ready or Not Cyberpunk 2077 High on Life Red Dead Redemption 2 God of War EA Sports FIFA 2023 Grounded

Call of Duty: Modern Warfare 2

Come possiamo vedere dunque continua l'ottimo trend di Elden Ring, le cui vendite hanno subito un'impennata grazie al primo grande sconto del gioco disponibile grazie ai Saldi Invernali di Steam. Non è l'unico, ad esempio anche Ready or Not, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 e God of War figurano nelle prime posizioni anche grazie alle offerte in corso.

Bene anche High on Life, che nonostante sia sceso dalla quarta alla sesta posizione rimane comunque tra i 10 giochi più acquistati su Steam, nonostante i saldi e il fatto che sia incluso nell'abbonamento a PC Game Pass.