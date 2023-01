Pokémon Scarlatto e Violetto: evento raid con Dragapult e Hydreigon annunciato con data e orario

È stato svelato il sesto evento raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto, che avrà come protagonisti Hydreigon e Dragapult. Il primo sarà affrontabile e catturabile nei raid da 4 e 5 stelle nella versione Scarlatto, mentre il secondo in quella Violetto. L'evento avrà inizio alle 01:00 del 6 gennaio e si concluderà alle 00:59 dell'9 gennaio 2023.

Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli sul nuovo evento raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto, come ad esempio se i due Pokémon protagonisti avranno un teratipo fisso. Per tutti i dettagli del caso non ci resta che attendere l'inizio dell'evento.

Vi ricordiamo inoltre che poche ore fa si è concluso l'evento Raid Teracristal di Cinderance con teratipo lotta. Ve lo siete perso? Non temete, tornerà online la prossima settimana, per la precisione dal 13 al 15 gennaio 2023.

Un Pikachu con teratipo Volante

Come al solito, vi ricordiamo che per partecipare agli eventi Raid Teracristal, dovrete collegare il vostro Nintendo Switch a Internet e per giocare insieme ad altri giocatori è necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online. Inoltre, dovrete soddisfare le seguenti condizioni:

"Per incontrare i Pokémon che compariranno negli eventi Raid Teracristal sarà necessario aver scaricato le ultime News dal Poképortale. Le News dal Poképortale verranno scaricate automaticamente se la tua console Nintendo Switch è connessa a Internet."

"Puoi anche scaricare le ultime News dal Poképortale aprendo il menu con il pulsante X e selezionando Poképortale, poi Dono Segreto e infine Ricevi le News dal Poképortale. Per ricevere le ultime News dal Poképortale non è necessaria un'iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online."