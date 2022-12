Pokémon Scarlatto e Violetto: il raid Teracristal di Cinderance ora disponibile

Come promesso in precedenza da The Pokémon Company, da poche ore è iniziato un nuovo evento raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto con protagonista assoluto un Cinderace particolarmente forte e speciale in quanto possiede il teratipo Lotta. L'evento sarà attivo fino alle 00:59 del 2 gennaio 2023.

Se non riuscirete a partecipare all'evento, non temete: verrà riproposto poche settimane dopo, per la precisione dal 13 al 15 gennaio 2023.

Il Cinderace in questione apparirà nei raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto di livello 7 con cristalli neri e avrà l'Emblema della Forza Assoluta. Si tratta quindi di un avversario piuttosto ostico da affrontare e pertanto vi consigliamo di farlo in multiplayer, se possibile.

Tenete presente che potrete catturare un solo esemplare di questo Cindarace con teratipo Lotta per file di salvataggio e tale restrizione si applica anche per quando l'evento tornerà a metà gennaio. In compenso, potrete continuare ad affrontarlo e aiutare gli altri giocatori per accumulare le ricompense dei raid di livello 7.

Pokémon Scarlatto e Violetto, una scontro in un raid teracristal

Vi ricordiamo che per partecipare agli eventi Raid Teracristal, dovrete collegare il vostro Nintendo Switch a Internet e per giocare insieme ad altri giocatori è necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online. Inoltre, dovrete soddisfare le seguenti condizioni:

"Per incontrare i Pokémon che compariranno negli eventi Raid Teracristal sarà necessario aver scaricato le ultime News dal Poképortale. Le News dal Poképortale verranno scaricate automaticamente se la tua console Nintendo Switch è connessa a Internet."

"Puoi anche scaricare le ultime News dal Poképortale aprendo il menu con il pulsante X e selezionando Poképortale, poi Dono Segreto e infine Ricevi le News dal Poképortale. Per ricevere le ultime News dal Poképortale non è necessaria un'iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online."