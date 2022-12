Dying Light 2: tante novità in arrivo nel 2023, promette il game director

Il canale YouTube ufficiale di Dying Light 2: Stay Human ha pubblicato un video dove il director della serie Tymon Smektala ha ringraziato i fan, riassumendo inoltre i contenuti arrivati quest'anno dopo il lancio del gioco e le novità in arrivo in futuro nel corso del 2023.

Dal lancio di Dying Light 2: Stay Human sono stati pubblicati 10 aggiornamenti maggiori gratuiti che hanno incluso nuovi contenuti e funzionalità, tra cui modalità fotografica e New Game Plus. Nel mezzo ci sono state anche delle patch correttive che risolto dei bug e modificato il bilanciamento.

Per quanto riguarda il futuro, invece, Smektala ha confermato che lo studio ha lavorato per diversi mesi su alcuni dei cambiamenti più richiesti dalla community, come ad esempio delle migliorie per il gameplay durante le fasi notturne, la progressione nella modalità co-op, e un combattimento corpo a corpo di "maggiore impatto, più brutale e diversificato".

Stando alle parole del game director, sono in arrivo anche delle nuove tipologie di armi e nemici in Dying Light 2, con maggiori dettagli in merito che verranno svelati in occasione dei festeggiamenti del primo anniversario del gioco, fissato per il 4 febbraio.

Seppur non menzionati da Smektala, possiamo aspettarci anche dei nuovi DLC. Del resto, il primo Dying Light è stato aggiornato con nuovi contenuti, sia gratuiti che a pagamento, per circa quattro anni, quindi la community prevede un supporto simile anche per il sequel.