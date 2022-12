iPhone 15 Mini non è previsto da Apple, per un leak

Apple ha intenzione di continuare a evitare iPhone Mini, dopo aver saltato il modello nel 2022, anche per quanto riguarda il 2023 con la linea iPhone 15 che non vedrà un modello "ridotto" secondo alcuni leaker.

Già la linea di quest'anno di iPhone 14 ha rimosso la versione piccola dello smartphone Apple, sostituita invece dal suo opposto, ovvero l'ampio iPhone 14 Plus, il quale tuttavia non sembra aver incontrato più di tanto il favore del pubblico, viste le vendite non eccessivamente positive. In ogni caso, anche per il prossimo anno sembra che Apple non abbia intenzione di lanciare un modello Mini.



L'idea diffusa è che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra continueranno ad avere varie caratteristiche esclusive rispetto ai modelli standard, in modo da giustificare anche il prezzo nettamente più alto, ma tra le scelte sembra non ci sia in vista anche un modello compatto.

Secondo LeaksApplePro, account Twitter che si è dimostrato piuttosto aggiornato sulle questioni della casa di Cupertino, non ci sono attualmente piani per lanciare un iPhone 15 Mini nel 2023. Questo rende iPhone 13 Mini l'ultimo smartphone di dimensioni compatte da parte di Apple, e sembra sia destinato a rimanere tale ancora per un po' di tempo, nonostante le vendite del 13 Mini siano state, in proporzione, più alte di quelle di iPhone 14 Plus.

Anche questo dimostra come ci sia mercato per una soluzione compatta da parte di Apple, ma evidentemente la compagnia vuole seguire altre linee guida per quanto riguarda il 2023, in attesa di ulteriori dettagli sulla prossima generazione di smartphone. Tra le voci di corridoio è emerso che iPhone 15 Pro non avrà tasti fisici per accensione e volume, secondo un insider, inoltre sappiamo che iPhone dovrà adottare l'USB-C come confermato Apple, anche se è incerto se verrà introdotta già da iPhone 15.