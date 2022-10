iPhone avrà l'USB-C conferma Apple, che non è affatto contenta della soluzione

Apple ha dato la sua prima conferma diretta sul fatto che iPhone avrà l'USB-C nel prossimo futuro, dimostrando al contempo un certo disappunto per quella che viene vissuta dalla compagnia come un'imposizione ingiusta da parte dell'Unione Europea.

Interrogato sulla questione dal Wall Street Journal, il capo del marketing di Apple, Greg Joswiak, ha risposto "Ovviamente dovremo rispettare la decisione, non abbiamo scelta".

iPhone 14, una foto dalla nostra recensione

Anche sulla tempistica, Joswiak non ha certo nascosto una certa insofferenza sulla decisione imposta dalla Commissione Europea, rifiutando di comunicare precisamente quando gli iPhone cominceranno a presentare l'USB-C come connettore unico.

In base alle regole imposte in Europa sul connettore unico, tutti gli smartphone e i tablet dovranno utilizzare l'USB-C a partire dall'autunno 2024, dunque è lecito aspettarsi che anche iPhone si adeguerà a questa regola a partire da tale periodo, ed è abbastanza prevedibile che non accadrà prima del termine ultimo, considerando che Apple non risulta propriamente entusiasta della soluzione.

Joswiak ha ribadito come la sua compagnia preferisca andare avanti per la propria strada e seguire le direttive interne che provengono dai progettisti, piuttosto che dover seguire regolamenti esterni che - secondo lui - possono risultare anche dannosi per i prodotti, come successo in precedenza anche con Micro USB.

Inoltre, il capo del marketing Apple ha riferito che, nella visione della compagnia, i caricabatteria con cavi staccabili hanno largamente risolto i problemi di compatibilità, mentre l'idea di dover effettuare un cambio di standard forzato potrà portare a ulteriore spreco di materiali.

Insomma, è chiaro che Apple non sia affatto contenta dell'imposizione, ma di fatto abbiamo la prima risposta ufficiale sul fatto che che iPhone comincerà a supportare il connettore USB-C, a meno che non abbia invece intenzione di togliere tutto e affidarsi solo alla ricarica wireless, cosa che non sarebbe totalmente da escludere.