Call of Duty Modern Warfare 2: l'update 1.03 per il multiplayer è già enorme

Cominciano ad assumere maggiore consistenza le dimensioni di Call of Duty: Modern Warfare 2, dopo un inizio piuttosto confortante: con l'arrivo dell'update 1.03, che introduce tutta la parte multiplayer del gioco, ci sarà bisogno di molto più spazio, considerando che solo l'aggiornamento richiede circa 40 GB.

Avevamo visto che le dimensioni iniziali di Call of Duty: Modern Warfare 2 risultavano sorprendentemente contenute, ma si tratta solo dell'inizio. Nonostante in tali dati fossero già comprese parti del multiplayer, evidentemente non erano ancora complete, visto che l'update 1.03 che verrà rilasciato in occasione del lancio aggiunge altri 40 GB di dati da scaricare e installare.

Oltre ai circa 60 GB iniziali della Campagna single player e della base del multiplayer, dunque, vanno aggiunti anche i contenuti della patch 1.03 e forse potrebbe esserci bisogno anche di ulteriori aggiunte al lancio.

Call of Duty: Modern Warfare II, il retro della confezione fotografato e condiviso online

A guardare il retro della confezione ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 2, già fotografato e pubblicato in rete, emerge infatti il dato complessivo dello spazio richiesto su disco fisso per console.

Il gioco richiede almeno 130 GB di spazio libero su SSD e hard drive: sebbene questa possa essere una stima al rialzo, in modo da avere la sicurezza dello spazio per contenere tutto il gioco, è già indicativo delle dimensioni probabili. Siamo ancora lontani dai record di 200 GB fatti registrare da alcuni capitoli precedenti, ma siamo ancora all'inizio, dunque staremo a vedere. Nel frattempo, i primi voti della campagna sono contrastanti per Call of Duty: Modern Warfare 2.