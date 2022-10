Call of Duty: Modern Warfare 2, i primi voti della campagna sono contrastanti

La campagna single player di Call of Duty: Modern Warfare 2 è stata recensita separatamente da diverse testate internazionali, a conferma di un approccio che abbiamo osservato anche negli anni passati. Tuttavia i primi voti appaiono contrastanti:

GameSpot - 8

IGN - 6

Capace di totalizzare con il solo accesso anticipato alla campagna quasi 100.000 giocatori in contemporanea su Steam, Call of Duty: Modern Warfare 2 viene descritto in tutti i casi come un'esperienza solidissima sul fronte del gunplay.

Tuttavia per quanto concerne la qualità della storia e del level design le opinioni non sono minimamente concordi e i due principali siti che si sono espressi al riguardo con una valutazione numerica, IGN e GameSpot, ne parlano in maniera diversa.

Ormai non manca molto all'arrivo delle recensioni complete da parte della critica, dunque potremo capire come stanno effettivamente le cose alla luce di analisi che includano non solo il comparto single player ma anche l'importante componente online.

Nell'attesa, magari date un'occhiata al video della missione di Amsterdam di Call of Duty: Modern Warfare 2, che sorprende per la grafica.