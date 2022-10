Call of Duty: Modern Warfare 2, un video della missione di Amsterdam sorprende per la grafica

La campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2 è disponibile in accesso anticipato e stanno spuntando in rete diversi video di gameplay, ma uno in particolare sorprende per la grafica ultrarealistica: quello della missione ambientata ad Amsterdam.

Capace di totalizzare già quasi 100.000 giocatori su Steam in contemporanea, Call of Duty: Modern Warfare 2 può contare su di un comparto tecnico all'avanguardia e queste sequenze lo dimostrano in maniera molto chiara, restituendoci la sensazione di passeggiare per davvero fra le strade della capitale dei Paesi Bassi.

A parte la mancanza di ciclisti che provano a investire i passanti, la rappresentazione visiva di Amsterdam lascia davvero a bocca aperta, tanto che alcuni utenti che vivono lì hanno confermato la straordinaria fedeltà al luogo reale.

"Vivo ad Amsterdam e sono incredibilmente impressionato da questo livello di dettaglio", ha scritto una persona. "Tutti i segnali stradali che si vedono nello scenario ci sono davvero, persino l'insegna che vieta l'alcol nelle zone pubbliche faceva effettivamente parte di una iniziativa cittadina."

Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile in versione completa a partire dal 28 ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.