Alan Wake Remastered non gira bene su Nintendo switch, rivela un video confronto

La versione Nintendo Switch di Alan Wake Remastered, lanciata a sorpresa nei giorni scorsi, a quanto pare non gira bene: lo dimostra il video confronto realizzato dal solito ElAnalistaDeBits, che ha messo la nuova edizione di fianco a quella per Xbox One.

Disponibile dal 20 ottobre, Alan Wake Remastered per Nintendo Switch gira a una risoluzione di appena 594p in modalità docked, che scendono a 396p in modalità portatile, ma anche lato prestazioni lascia a desiderare.

Ci sono infatti sequenze di gameplay che scendono fino a 20 fps, mettendo in risalto l'incapacità del gioco di reggere i 30 fotogrammi stabili anche a fronte di numerosi tagli effettuati in termini di dettagli ed effettistica.

Insomma, sembra proprio che stavolta agli sviluppatori non sia riuscito il solito miracolo, il che appare strano considerando che stiamo parlando di un prodotto nato su Xbox 360 e caratterizzato da geometrie e complessità legate a quell'epoca.