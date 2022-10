Alan Wake Remastered, il trailer di lancio su Nintendo Switch rivela che è disponibile

Alan Wake Remastered è disponibile a partire da oggi su Nintendo Switch, come rivela il trailer di lancio pubblicato a sorpresa da Nintendo e Remedy Entertainment. Il gioco non aveva ancora una data di lancio ufficiale, dunque ci troviamo di fronte a un clamoroso shadow drop.

Annunciato insieme alla serie TV lo scorso maggio, Alan Wake Remastered per Nintendo Switch segna un altro importante debutto per il franchise action horror sulle piattaforme della casa di Kyoto, a pochi mesi dall'esordio su PlayStation.

Anche sulla console ibrida il gioco si presenta con una grafica rimasterizzata rispetto all'originale e sequenze di intermezzo ridisegnate al fine di aggiungere spessore e coinvolgimento a una trama ancora oggi molto valida e affascinante.

Come certamente saprete, Alan Wake racconta la storia di un celebre scrittore di romanzi in preda a un grave blocco, che decide di concedersi un periodo di vacanza insieme a sua moglie in quel di Bright Falls... senza sapere, però, che in questo luogo dimora una forza oscura che trasformerà la sua vita in un incubo.

Ulteriori dettagli nella nostra recensione di Alan Wake Remastered.