Final Fantasy 16, nuovo trailer imminente? IGN SEA lo ha rivelato per errore

Il nuovo trailer di Final Fantasy 16 è imminente, a quanto pare, e potrebbe essere pubblicato oggi stesso. Sulle pagine di IGN Southeast Asia è infatti stato rivelato per errore un articolo che parla del video in questione, che tuttavia non è ancora stato diffuso.

Si vocifera ormai da diversi giorni che il nuovo trailer di Final Fantasy 16 dovrebbe essere pronto, ma stando ad alcuni rumor Sony avrebbe rinviato il PlayStation Showcase per non apparire forte agli occhi dell'antitrust UK, e a fare le spese di questi ritardi sarebbe proprio il titolo di Square Enix.

Naturalmente non si potrà attendere per sempre, dunque è possibile che il leak di IGN SEA sia indicativo dei piani di Sony per una pubblicazione del trailer oggi stesso o comunque nell'immediato, come si evince anche dalla descrizione dei contenuti del video.

Secondo l'articolo di IGN SEA, il filmato presenta le varie ambientazioni e i regni che troveremo in Final Fantasy 16, ognuno caratterizzato da un tema differente, ma fanno la propria comparsa anche Joshua e Clive.