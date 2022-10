PlayStation Showcase rinviato? Sony non vuole apparire forte agli occhi dell'antitrust per un leaker

Il tanto chiacchierato PlayStation Showcase che ci vociferava Sony stesse preparando in queste settimane sarebbe stato rinviato: secondo quanto riportato da un leaker, l'azienda giapponese non vuole apparire forte di fronte all'antitrust UK ed è per questo che avrebbe deciso di mettere tutto in stand-by.

"Le rilevazioni della CMA in merito all'acquisizione di Activision Blizzard hanno determinato il rinvio di qualsiasi programma relativo a un PlayStation Showcase", ha scritto Mille A. "Gli annunci di nuove esclusive e proprietà intellettuali first party sono stati bloccati per il momento."

"Sony crede che un evento simile fornirebbe una sponda agli argomenti di Microsoft", ha continuato la leaker. "Silent Hill e Who Am I di Hideo Kojima sarebbero stati parte dello show. (...) L'annuncio sarebbe dovuto arrivare l'11 ottobre, per uno Showcase fissato al 20 ottobre."

Sappiamo che in questo momento l'ente regolatore inglese ha espresso alcune perplessità in merito all'acquisizione di Activision Blizzard, tanto da attirarsi le critiche di Microsoft e l'accusa di accogliere le richieste di Sony senza adeguate indagini.

Si tratta dunque di un "buon momento" per PlayStation, che deve spingere sulla percezione di Microsoft come una compagnia gigantesca e potente, in grado di monopolizzare il mercato: tesi che potrebbero effettivamente porre un freno all'importante operazione, visto che la CMA esprimerà un parere vincolante.