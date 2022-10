Silent Hill: Konami svelerà il futuro della serie in una diretta, ecco data e orario

A quanto pare finalmente i tempi sono maturi per il reveal del prossimo gioco della serie Silent Hill. Konami pochi minuti fa ha annunciato su Twitter una diretta fissata per le 23:00 italiane di mercoledì 19 ottobre, in cui svelerà "le ultime novità per la serie Silent Hill".

La diretta sarà visibile nel nuovo sito teaser di Silent Hill aperto per l'occasione, che potrete raggiungere a questo indirizzo. Supponiamo che la livestream sarà disponibile anche su canali più tradizionali come YouTube e Twitch, ma per il momento non ci sono state conferme in merito.

"Nei tuoi sogni irrequieti, vedi quella città?", questo il messaggio incluso nel tweet di Konami.

Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli su cosa verrà mostrato durante la diretta di Konami, ma chiaramente l'ipotesi più plausibile è che per l'occasione verrà finalmente annunciato un nuovo gioco della serie Silent Hill, se non addirittura più di uno.

Di recente infatti Christophe Gans, il regista del primo film di Silent Hill, sulla base dei sui contatti in Konami ha affermato che sono in cantiere più giochi della serie.

A fine settembre inoltre la rating board coreana ha classificato il misterioso Silent Hill: Short Message, che stando al noto insider Dusk Golem si tratta di una demo gratuita che farà da teaser al prossimo capitolo principale della serie. Sempre Dusk Golem inoltre ha svelato che è in lavorazione un remake di Silent Hill 2.

Per scoprire cosa ha in serbo Konami in ogni caso si tratta di attendere solo una manciata di giorni. Vi ricordiamo che l'appuntamento è fissato alle 23:00 italiane di mercoledì 19 ottobre.