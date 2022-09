Silent Hill The Short Message è un gioco gratuito che fa da teaser, per Dusk Golem

Come vi abbiamo indicato, un ente di classificazione coreano ha svelato un nuovo gioco: Silent Hill The Short Message. Ora, il noto leaker Dusk Golem - che ha parlato della saga in precedenti leak - indica tutto quello che sa a riguardo. Tra le varie, svela anche che sarebbe un gioco gratuito che fa da teaser al progetto completo.

Prima di tutto, come indicato tramite Twitter, Dusk Golem afferma che è al 100% un videogioco. Il copyright è per "contenuti videoludici" che saranno pubblicati su "console, PC, Arcade o Mobile". Non sono state indicate piattaforme precise nella classificazione di Silent Hill The Short Message ma non si deve temere che si tratti di un panchinko in quanto, secondo Dusk Golem, sono illegali in Corea e la classificazione è certamente legata a un prodotto da pubblicare su una piattaforma da gioco

Dusk Golem precisa anche che la classificazione parla di contenuti maturi: non si tratta di un prodotto per bambini; nulla di sorprendente visto che parliamo di Silent Hill. Viene poi precisato che la classificazione è avvenuta a metà agosto e solo ora è stata resa pubblica. Non è la prima volta, secondo il leaker, che l'ente di classificazione coreano ha svelato un gioco poche settimane prima dell'annuncio ufficiale, quindi ritiene credibile che Silent Hill The Short Message sarà annunciato e anche pubblicato nel giro di poco tempo; aggiungiamo noi che con l'avvicinarsi di Halloween il periodo sembra quello giusto.

Come vi abbiamo già detto, l'editore è UNIANA: "il che non è sorprendente", afferma Dusk Golem, in quanto UNIANA pubblica spesso giochi di Konami in Corea; nella classificazione è incluso infatti anche eFootball 2023.

Andando oltre la classificazione, per Dusk Golem, Silent Hill The Short Message è molto probabilmente il già noto Project Sakura, ovvero una sorta di teaser gratuito pensato per introdurre i giocatori a un nuovo titolo della saga. Questo piccolo gioco free to play dovrebbe basarsi su un "sistema di messaggi SMS": questo rumor circola da tempo e il nome del gioco sembra andare di pari passo.

Secondo Dusk Golem, i personaggi principali dovrebbe chiamarsi Anita e Maya. Il nome "The Short Message" è inoltre nuovo: il leaker non l'aveva mai sentito, ma chiaramente "Sakura" era solo un nome temporaneo.

Ricordiamo che queste non sono informazioni ufficiali, ma Dusk Golem si è rivelato un leaker preciso negli anni. Ovviamente, è possibile che le sue informazioni fosse corrette al momento in cui le ha ricevute ma che Konami abbia nel frattempo cambiato i piani.