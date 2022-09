Silent Hill: The Short Message è un nuovo gioco classificato in Korea: vediamo cosa sappiamo

Come scoperto da Gematsu, l'ente di classificazione coreano ha classificato un gioco ancora non annunciato della serie di Silent Hill. Secondo quanto indicato, il nome del gioco è Silent Hill: The Short Message.

La classificazione di Silent Hill: The Short Message non riporta le piattaforme, quindi al momento non sappiamo di che tipo di prodotto si tratti. Il sottotitolo lascia intendere che non sia un nuovo gioco principale della saga, ma qualcosa di minore. Basandoci sui rumor, potrebbe trattarsi del gioco "secondario" assegnato ad Annapurna Interactive, noto e amato editore di indie.

Silent Hill: The Short Message viene classificato sotto l'editore UNIANA che regolarmente pubblica giochi di Konami in Corea. Anche eFootball 2023 è stato classificato in Corea sotto UNIANA. Questo dettaglio ci fa quindi pensare che la classificazione non sia uno strano errore.

Classificazione coreana di Silent Hill: The Short Message

Al momento questo è tutto quello che sappiamo riguardo a Silent Hill: The Short Message. Possiamo speculare, ovviamente, ma supponendo che l'ente di classificazione non si sia inventato queste informazioni (e pare a dir poco improbabile), pare che Konami sia vicina all'annuncio di qualcosa di nuovo. Spesso gli enti di classificazione anticipano questo tipo di annunci.

Non ci resta altro da fare se non attendere. Diteci, quali sono le vostre speranze per Silent Hill: The Short Message?