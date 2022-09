Steam, classifica settimanale al 25 settembre: il gioco più venduto deve ancora essere pubblicato

Tramite SteamDB, abbiamo modo di vedere la classifica dei giochi e degli hardware più venduti su Steam nella settimana che va dal 19 al 25 settembre 2022. Il gioco più venduto, tra l'altro, deve ancora essere pubblicato; parliamo di Call of Duty Modern Warfare II, che si sta dimostrando un campione di incassi con i preorder. Vediamo però la Top 10 completa secondo i dati di SteamDB:

Steam Deck Call of Duty Modern Warfare II Cyberpunk 2077 Slime Rancher 2 FIFA 23 Return to Monkey Island Construction Simulator God of War Elden Ring NBA 2K23

Come sempre, in prima posizione troviamo Steam Deck. La classifica è definita in base alle guadagni generati, non in base alle unità, quindi l'alto costo dell'hardware lo tiene saldo in prima posizione. Guardando invece ai giochi più venduti, senza alcuna sorpresa, troviamo sul podio Call of Duty Modern Warfare II, insieme a Cyberpunk 2077 che sta vivendo il proprio risorgimento in queste ultime settimane, grazie a nuovi aggiornamenti e all'arrivo dell'anime Edgerunner.

Tra le novità della settimana troviamo anche Slime Rancher 2, di cui potete vedere i primi 20 minuti di gioco, subito campione di incassi. Ricordiamo che il gioco è venduto a 24.99€, quindi la sua presenza così alto in classifica significa che ha venduto nella settimana corrente molte più copie di FIFA 23, il quale è comunque solo un preordine. Buono anche Return to Monkey Island, che rimane in Top 10 anche per questa settimana senza cambiare di posizione.

Il protagonista di Return to Monkey Island

In coda alla classifica troviamo tre nomi noti: God of War, che cala dalla sesta all'ottava posizione rispetto alla scorsa settimana, Elden Ring, saldo alla nona posizione, e NBA 2K23 che passa dalla quinta alla decima.

Vi ricordiamo infine che Steam propone ora nuove classifiche settimanali, create con regole leggermente diverse rispetto a quelle di SteamDB e aggiornate in giorni diversi.