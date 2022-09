Final Fantasy 16 è solo uno di tre giochi PS5 più attesi dai giapponesi, per lettori di Famitsu

Famitsu, famosa testata giapponese, ha condiviso le nuove classifiche dei giochi più desiderati dai suoi lettori. In prima posizione troviamo ancora una volta Final Fantasy 16, ma è solo uno di tre giochi PS5 presenti in classifica. Vediamo la Top 10 completa:

[PS5] Final Fantasy 16 - 652 voti [NSW] Bayonetta 3 - 546 voti [NSW] Pokemon Scarlatto e Violetto - 541 voti [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 477 voti [PS4] Witch on the Holy Night - 244 voti [PS5] Final Fantasy 7 Rebirth - 239 voti [NSW] Witch on the Holy Night - 228 voti [NSW] Dragon Quest Treasures - 212 voti [PS5] Resident Evil 4 - 196 voti [PS4] Star Ocean: The Divine Force - 191 voti

Come potete vedere, oltre a Final Fantasy 16 troviamo anche Final Fantasy 7 Rebirth e Resident Evil 4. Il pubblico giapponese rimane fedele alle opere giapponesi, ma la presenza di tre giochi PS5 e due giochi PS4 dimostra che, almeno per quanto riguarda i lettori di Famitsu, vi è sempre grande interesse per i nomi più importanti di PlayStation, soprattutto se tali giochi non vengono pubblicati su Switch.

Final Fantasy 16

Switch è la console di maggior successo in Giappone, con uno vantaggio insormontabile su PS4 e PS5, ma la classifica conta "solo" su cinque giochi. Bayonetta 3 e Pokémon Scarlatto e Violetto usciranno inoltre nel 2022 e, tra pochi mesi, questa classifica sarà alleggerita. Sarà interessante vedere se altri giochi PS4/PS5 riusciranno in questo modo ad arrivare in Top10.

Parlando di Final Fantasy 16, sappiate che è giocabile fino alla fine: è "una montagna russa di storia e azione".