Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di haleycosplay propone l'amato costume nero

Seven Deadly Sins è una delle serie preferite dai fan degli anime e i motivi sono mali, ma uno di questi è per certo il vario cast di personaggi. In mezzo a questo spunta anche Elizabeth, personaggio femminile centrale per la serie. haleycosplay ci propone ora il cosplay di Elizabeth, nella sua versione con il costume nero.

haleycosplay ci propone il costume nero in versione classica, con una parrucca che riprende lo stile dei capelli di Elizabeth, anche se con una sfumatura leggermente diversa. Si tratta di due scatti molto semplici, ma che racchiudono l'anima del personaggio.

Se siete fan di Seven Deadly Sins ecco il cosplay di Elizabeth di celaena_cosplay ci mostra la versione col costume nero. Come non citare poi il cosplay di Elizabeth di doll.with.a.gun si fa ammirare col costume nero. Chiudiamo con il cosplay di Elizabeth di whitespring mostra il costume nero con una modifica.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Elizabeth realizzato da haleycosplay? Il personaggio di The Seven Deadly Sins è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto una versione di qualità superiore?