iPad e Mac: nuovi modelli annunciati con un comunicato e non con un evento, secondo un'indiscrezione

Apple potrebbe annunciare e lanciare i suoi ultimi prodotti del 2022, ossia un iPad Pro aggiornato, il nuovo Mac mini e dei MacBook Pros da 14 e 16 pollici, con un comunicato stampa e non con un evento dedicato, stando a una nuova indiscrezione raccolta da Mark Gurman di Bloomberg.

Gurman ha toccato l'argomento nell'ultima uscita della sua newsletter, Power on, in cui ha scritto: "È probabile che Apple presenti i suoi ultimi prodotti del 2022 tramite un comunicato stampa, con degli aggiornamenti del suo sito e con dei briefing con dei membri selezionati della stampa." Insomma, non ci sarebbe in programma alcun evento digitale, nonostante voci precedenti lo dessero come in via di organizzazione. In mancanza di informazioni ufficiali, è difficile dire cosa stia accadendo dentro Apple. Che i nuovi prodotti non siano stati ritenuti sufficienti o sufficientemente innovativi da giustificare un evento completo? Comunque sia non si può dare ancora niente per scontato, a parte il fatto che in qualche modo la casa di Cupertino dovrà mostrare i suoi nuovi apparecchi, che ricordiamo dovrebbero essere: la versione aggiornata degli iPad Pro, con schermi da 11 e 12,9 pollici e chip M2, un nuovo Mac mini con M2 e, forse, con un ancora non annunciato chip M2 Pro e i nuovi MacBook Pros con schermi da 14 e 16 pollici.