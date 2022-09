Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 sono due download separati, specifica Infinity Ward

Infinity Ward ha precisato, evidentemente per evitare ogni confusione, che Call of Duty: Modern Warfare 2 e Call of Duty: Warzone 2.0 sono due download separati. Attualmente è in corso la beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 su console e PC, con cross-play attivo, che a quanto pare sta riscuotendo un grandissimo successo.

Peccato per i cheater, che stanno rovinando un po' la festa, ma a quanto pare sono inevitabili. Nonostante la distinzione tra i download, Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 potranno essere giocati ancora in totale continuità, come affermato da co-design director per il multiplayer di Modern Warfare 2 Joe Cecot in un'intervista con la testata tedesca Gamestar:

"Dovreste poterlo scaricare a parte. Comunque, l'integrazione tra i due titoli sarà di nuovo senza interruzioni, quindi non si dovrà uscire dal gioco per passare da Warzone 2.0 al multiplayer e viceversa."

Il design director Geoff Smith ha poi aggiunto che Infinity Ward ha lavorato moltissimo dal primo episodio reboot, risalente al 2019, per migliorare i sistemi di accesso ai due giochi, evitando il più possibile di dover fare avanti e indietro tra i menù e riducendo le dimensioni dell'installazione, che se ricordate all'epoca aveva raggiunto proporzioni mostruose su PC e console.

Per il resto, vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 2 è previsto per il 28 ottobre 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.