Pokémon: ecco l'attrezzatura da campeggio ufficiale

The Pokémon Center e Logos, compagnia dedicata ai prodotti per le attività all'aperto, hanno annunciato l'attrezzatura da campeggio ufficiale dei Pokémon, con cui passare delle ore piacevoli all'aria aperta insieme ai personaggi più noti del vostro franchise preferito, in particolare l'onnipresente Pikachu.

Che il vostro obiettivo sia il camping, fare dei picnic, andare a dei festival musicali o chissà cosa, ora esiste l'attrezzatura giusta che vi farà sentire in ogni occasione come un personaggio di uno dei giochi dei Pokémon, ma senza l'obbligo di catturare alcunché.

La collezione è composta da venti oggetti colorati di verde, decorati con Pokémon in ogni dove. Sarà disponibile gradualmente tra il 21 settembre 2022 e l'8 ottobre 2022, quindi alcuni pezzi sono già acquistabili, sia online, sia nei Pokémon Center: il carrello, lo sgabello pieghevole, il tavolo pieghevole, la tenda, due sedie da campeggio, una borsa termica, una tovaglia pieghevole e una lanterna a LED.

Ci sono anche dei bicchieri con sopra disegnato Pikachu, delle tazze in acciaio inossidabile, sempre con il famoso Pokémon, nonché magliette e felpe.

Campeggiare con i Pokémon

Insomma, gli appassionati di Pokémon e, incidentalmente, anche di campeggio disimpegnato, hanno ora tutto il necessario per unire le loro due grandi passioni. Certo, per ora la collezione è acquistabile solo in Giappone, ma immaginiamo che per alcuni lo sforzo economico varrà la candela. Del resto, se passate da quelle parti, potete anche spedire una lettera in una cassetta con sopra Piplup.