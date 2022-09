Call of Duty: Modern Warfare 2, la beta è già stata invasa dai cheater

Stando alle segnalazioni in rete, la beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 è stata già invasa dai cheater, nonostante al momento l'accesso sia limitato solo ai giocatori che hanno preordinato il gioco.

La settimana 2 dell'open beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 non è iniziata nel migliore dei modi, con molti utenti che lamentano crash e glitch. Oltre ai problemi di natura tecnica si aggiunge la classica piaga dei cheater, che a quanto pare hanno già trovato il modo per rovinare le partite del multiplayer con wall hack, aimbot e tutti gli altri ferri del mestiere.

Ne è un esempio la clip qui sotto condivisa da MW2 Beta Plug, ma in rete è possibile trovare già numerosi video e utenti furiosi.

Ovviamente la presenza dei cheater desta preoccupazione in vista dell'accesso senza restrizioni della beta, che inizierà alle 19:00 di domani, sabato 24 settembre. C'è da dire in ogni caso che Infinity Ward ha confermato che Ricochet verrà implementato su Call of Duty: Modern Warfare 2 al lancio del gioco, previsto per il 28 ottobre 2022, il che dovrebbe limitare notevolmente i casi di cheating nelle partite multiplayer.