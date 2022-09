Google Pixel 7 e 7 Pro: il prezzo sembra essere lo stesso dei Pixel 6, in USA

Secondo una fonte considerata piuttosto affidabile, sembra che Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro siano destinati ad avere lo stesso prezzo di lancio dei Pixel 6, almeno per quanto riguarda il mercato USA che è notoriamente un po' diverso da quello europeo.

Artem Russakovskii, giornalista e fondatore del sito specializzato Android Police, ha riferito che una fonte di cui si fida "al 100%" ha confermato che Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro avranno gli stessi prezzi di lancio dei modelli precedenti, ovvero 599 dollari per Google Pixel 7 e 899 dollari per Pixel 7 Pro, peraltro posizionati già in maniera molto aggressiva sul mercato degli smartphone di fascia alta.



Si tratterebbe di una decisione piuttosto in controtendenza rispetto a quanto visto da parte di altri produttori e in generale rispetto a quello che succede attualmente nel mercato dell'elettronica di consumo. Il problema è che, ovviamente, bisognerà poi vedere come si tradurranno questi prezzi in Europa, considerando il cambio di valuta e gli aggiustamenti che le compagnie solitamente effettuano per adattarsi al nostro mercato.

Nel frattempo, abbiamo saputo data e orario dell'evento di presentazione di Pixel 7 e Pixel Watch, fissato per il 10 ottobre alle ore 16:00 italiane, momento in cui scopriremo tutta la verità sui nuovi smartphone da parte della compagnia di Mountain View. Abbiamo anche visto un primo video unboxing del top di gamma trapelato online in anticipo.