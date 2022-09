Google: data e orario dell'evento di presentazione di Pixel 7 e Pixel Watch

Google ha annunciato l'evento di lancio "Made by Google" in cui verranno presentati ufficialmente gli smartphone top di gamma della serie Pixel 7, nonché il Pixel Watch, ovvero l'atteso smartwatch della casa di Mountain View. Ci sarà spazio anche per la nuova generazione di Google Nest. L'appuntamento è fissato per lunedì 10 ottobre alle 16:00 italiane.

Lo stesso giorno tutti i dispositivi sopracitati saranno disponibili sul Google Store. Potrete visualizzare l'evento alla data e orario indicati a questo indirizzo o direttamente nel player sottostante.

Google ci ha offerto un primo sguardo degli smartphone Pixel 7 e Pixel Pro durante il keynote Google I/O dello scorso maggio. I nuovi dispositivi top di gamma vanteranno il sistema operativo Android 13, con un design che non si discosta molto dalla precedente generazione, inclusa la caratteristica "camera bar" nella parte posteriore. I due dispositivi avranno un SoC nuovo, basato sulla seconda generazione di chip Google Tensor, i Tensor G2. Per il resto nei mesi scorsi non sono trapelati ulteriori dettagli degni di nota, se non un video unboxing del Pixel 7 Pro apparso in rete prima del tempo.

Anche il Pixel Watch è stato presentato per la prima volta al Google I/O. Il primo smartwatch della compagnia è caratterizzato da un quadrante circolare come i tipici orologi da polso, con una forma all'apparenza minimalista e la corona sporgente con touch screen. Il dispositivo arriverà nei negozi con il Wear OS 3 e le più recenti funzionalità di monitoraggio che le persone possono aspettarsi da uno smartwatch moderno. Inoltre dovrebbe garantire un'integrazione perfetta con gli auricolari Pixel Buds e Pixel Buds A-Series.

Confermata anche la presenza di novità per il catalogo Nest. Nessun dettaglio ufficiale al momento ma stando a delle voci di corridoio dovrebbe integrare WiFi 6E.