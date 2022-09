Google Pixel 7 Pro: un video unboxing del top gamma trapela online in anticipo

Google ha già annunciato il Pixel 7 Pro insieme al nuovo Pixel 7, ma una presentazione ufficiale estesa non c'è ancora stata: questa dovrebbe avvenire a breve, considerando il periodo di uscita vicino, tanto che un video unboxing del nuovo smartphone top di gamma da parte di Google è già emerso in rete.

Si tratta, in particolare, di un video unboxing non ufficiale che arriva dalla pagina Facebook di Gadgetfull BD, che a quanto pare ha già ricevuto il dispositivo con tanto di confezione che ha consentito di effettuare questo filmato con almeno un mese di anticipo.

Potete trovare il video a questo indirizzo e sembra decisamente autentico. Abbiamo praticamente già visto Google Pixel 7 Pro nei primi render ufficiali pubblicati dalla compagnia in occasione del Google I/O 2022, ma in questo caso è possibile vederlo più nel dettaglio da varie angolature, per quanto riguarda la parte frontale e posteriore, oltre all'accensione.



Esteticamente, il nuovo Pixel 7 Pro è molto simile al modello precedente, con la differenza più marcata data dal colore della fascia che racchiude il complesso delle fotocamere sul retro, ora di colore grigio metallizzato (satinato nella versione standard). La scocca ha un effetto lucido, come è possibile vedere anche nel video, mentre la parte frontale segue lo stile precedente con cornici molto sottili (per quanto riguarda la versione Pro) e il foro centrale in alto per la fotocamera frontale.

Dal punto di vista hardware, i display di Google Pixel 7 e 7 Pro dovrebbero essere gli stessi dei modelli precedenti, mentre all'interno dovrebbe essere presente una nuova generazione del SoC Tensore Core, oltre a fotocamere aggiornate. L'uscita dovrebbe essere prevista già per ottobre 2022, dunque una presentazione ufficiale più estesa dovrebbe avvenire a breve.