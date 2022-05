Google Pixel 7 e Pixel Watch sono stati presentati al Google I/O 2022

In occasione del Google I/O 2022 andato iniziato ieri, la compagnia ha presentato anche alcune novità che non hanno ancora una data d'uscita ben definita ma sono in sviluppo presso l'azienda, come il Google Pixel 7 e il Pixel Watch, due dispositivi attesi e mostrati per la prima volta proprio ieri.

Oltre all'annuncio ufficiale di Pixel 6a e alle novità relative ai servizi Google, dunque, c'è stato spazio anche per uno spiraglio sul futuro dei dispositivi della compagnia di Mountain View, con una prima occhiata alla prossima generazione di smartphone e al nuovo smartwatch ufficiale.

Google Pixel 7, in base a quanto mostrato, ha un design molto simile all'attuale Pixel 6, ancora caratterizzato dalla peculiare "camera bar" posteriore.

Google Pixel 7 e 7 Pro in un render

All'interno avrà però un SoC nuovo, costituito dalla seconda generazione di Google Tensor, di cui non ci sono però ancora informazioni precise.

In base all'immagine visibile anche qui sopra, sembra che Pixel 7 sia destinato a uscire nelle due versioni standard e Pro, con quest'ultima che si distingue per la presenza di una fotocamera aggiunta sul retro. Queste vengono peraltro messe in evidenza dal nuovo design della barra, che sembra essere di colore metallico invece che scura, a contrasto con le parti nere che coprono le lenti delle fotocamere.

Per quanto riguarda il Pixel Watch, questo è caratterizzato da una classica forma tonda come quella dei tipici orologi da polso, con una forma particolarmente minimalista e la corona sporgente ovviamente con touch screen.

Google Pixel Watch

Anche di questo si è visto praticamente solo l'aspetto attraverso alcune immagini, ma non si hanno dettagli più precisi al riguardo. L'arrivo sul mercato è previsto per l'autunno 2022, dunque è probabile che se ne riparli presto.