Google Pixel 6a annunciato in via ufficiale: scheda tecnica, prezzo e data di uscita

Dal Google I/O 2022, come era previsto, è arrivato l'annuncio ufficiale di Google Pixel 6a, il nuovo smartphone della compagnia di Mountain View destinato a rappresentare una scelta più "economica" rispetto alla linea precedente, ma senza rinunciare alle caratteristiche principali: vediamo dunque scheda tecnica, prezzo e data di uscita in Italia per il nuovo dispositivo.

In linea con quanto fatto in precedenza da Google, Pixel 6a riprende sostanzialmente le caratteristiche di Pixel 6 riducendo qualcosa e soprattutto proponendosi a un prezzo più aggressivo.

Google Pixel 6a nelle tre colorazioni

Il problema è che resta da capire, al momento, se sia previsto arrivare anche in Italia, visto che in precedenza la politica di Google sulla distribuzione della serie "a" è stata piuttosto strana e selettiva.

In ogni caso, Google Pixel 6a si presenta dotato dello stesso SoC del fratello maggiore, ovvero il Google Tensor proprietario, supportato dal chip di sicurezza Titan M2, con 6 GB di RAM come unica configurazione prevista. Dal punto di vista del display, si tratta di uno schermo OLED piatto da 6,1 pollici Full HD+ con refresh rate a 60Hz. Il tutto in tre colorazioni: Chalk (bianca), Charcoal (nera) e Sage, con una particolare sfumatura di verde acqua.

Sul fronte fotocamere, Pixel 6a è dotato di un sensore principale da 12,2 MP (Sony IMX363 DP) con OIS e uno secondario da 12 MP ultra grandangolare (Sony IMX386).

Google Pixel 6a, particolare del gruppo fotocamere

La camera frontale è una wide da 8 MP (Sony IMX355) con Field of View di 84° e fuoco fisso. La batteria è da 4400 mAh con ricarica rapida a 18W. Il supporto software è Android 12, ma Pixel 6a, come gli altri della famiglia, sarà tra i primi a ottenere Android 13 e sono inoltre previste patch di sicurezza per 5 anni.

Per quanto riguarda data di uscita e prezzo, in attesa di conferme per il mercato italiano, per il momento Google Pixel 6a è previsto arrivare il 28 luglio 2022 in USA con preordini dal 21 luglio. In Italia è previsto per l'estate 2022 ma non ha ancora una data precisa, al prezzo di 459 euro.

Google Pixel 6a - Scheda Tecnica