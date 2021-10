Pixel 6 e 6 Pro annunciati, anche per l'Italia, prezzi e tutti i dettagli

Google ha annunciato i nuovi telefoni della linea Pixel, questa volta anche per l'Italia: il Pixel 6 e il Pixel 6 Pro, entrambi con il nuovo processore Tensor, proprietario della casa di Mountain View. In questo modo si otterranno prestazioni tali da poter sfruttare nuove funzioni basate sul machine learning, come la traduzione istantanea multilingua, disponibile anche in assenza di connessione.

Inoltre, entrambi gli apparecchi avranno installato da subito Android 12, la nuova versione del sistema operativo proprietario di Google.

I nuovi PIxel

Insomma, dopo mesi di anticipazioni fatte da Google stessa, i nuovi Pixel si sono concretizzati e intendono provare a conquistare ampie fette di mercato, operazione non riuscita ai modelli precedenti. Uno dei punti di forza della nuova linea è rappresentato dalle nuove fotocamere, due anteriori sul Pixel 6, contro le tre del Pixel 6 Pro. Si parla di una fotocamera dal 50 megapixel grandangolare, più una da 12 megapixel ultra grandangolare (Pixel 6 e Pixel 6 Pro) cui se ne aggiunge una da 48 megapixel con zoom ottico 4x e Super Res Zoom 20x.

Tanti gli strumenti dedicati alla fotografia, come il Magic Eraser, un potente sistema di rimozione di elementi indesiderati dalle immagini, o Face Unblur, che riduce la sfocatura dai volti, o ancora Motion Mode che migliora l'effetto movimento dei soggetti.

Detto questo, il Pixel 6 gode di uno schermo da 6,4 pollici, contro i 6,7 del Pro, quest'ultimo dotato di una tecnologia LTPO con un refresh rate di 120Hz. Anche le batterie dei due modelli sono differenti: 4.614mAh per il primo e 5.003mAh per il secondo. In entrambi i casi, comunque, l'autonomia dovrebbe raggiungere le 48 ore circa, grazie alle tecnologie Adaptive Battery ed Extreme Battery Saver.

Vediamo ora le schede tecniche di entrambi i modelli prese dai nostri cugini di HDBlog:

Pixel 6 - Scheda tecnica

display: Smooth Display OLED da 6,4", 20:9, FHD+, 411ppi, refresh rate 90Hz, Always-on con At a Glance e Now Playing, contrasto 1.000.000:1, HDR

materiale: fronte Corning Gorilla Glass Victus, retro Corning Gorilla Glass 6

processore: Google Tensor, co-processore Titan M2

memoria:

- 12GB di RAM

- 128GB interna non espandibile



- 12GB di RAM - 128GB interna non espandibile connettività: 5G sub-6GHz, USB-C gen1, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Galileo,

QZSS, BeiDou

dual SIM (SIM+eSIM)

audio: stereo

altro: ARCore

sblocco: sensore delle impronte digitali integrato nel display

protezione: IP68

fotocamere:

anteriore:

8MP, 1,12um, f/2,0, FF, FOV 84°

posteriori:

50MP principale octa PD Quad Bayer. 1,2um, f/1,85, FOV 82°, 1/1,31", Super Res Zoom fino a 7x 12MP ultra grandangolare, 1,25um, f/2,2, FOV 114°



anteriore: 8MP, 1,12um, f/2,0, FF, FOV 84° posteriori: 50MP principale octa PD Quad Bayer. 1,2um, f/1,85, FOV 82°, 1/1,31", Super Res Zoom fino a 7x 12MP ultra grandangolare, 1,25um, f/2,2, FOV 114° LDAF, OIS

video fino a 4K a 60fps

batteria: 4.614mAh con ricarica a 30W, certificazione Qi, Battery Share

OS: Android 12 con Material You

supporto: 5 anni di aggiornamenti con update di sicurezza

dimensioni e peso: 158,6x74,8x8,9mm per 207g

colori: Stormy Black, Sorta Seafoam, Kinda Coral

Pixel 6 Pro - Scheda tecnica

display: Smooth Display OLED LTPO da 6,7" QHD+, 19,5:9, 512ppi, HDR10+, refresh rate 120Hz, rapporto schermo-scocca 89%, contrasto 1.000.000:1

materiale: fronte e retro Corning Gorilla Glass Victus

processore: Google Tensor con co-processore Titan M2

memoria:

- 12GB di RAM

- 128/256GB interna non espandibile



- 12GB di RAM - 128/256GB interna non espandibile connettività: 5G sub-6GHz, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Galileo, QZSS

dual SIM (SIM+eSIM)

sblocco: sensore delle impronte digitali integrato nel display

protezione: IP68

audio: stereo

altro: ARCore

fotocamere: - anteriore:

11,1MP, 1,22um, f/2,2, FF, FOV 94°

- posteriori:

- 50MP principale octa PD Quad Bayer. 1,2um, f/1,85, FOV 82°, 1/1,31", Super Res Zoom fino a 7x

- 12MP ultra grandangolare, 1,25um, f/2,2, FOV 106.5°

- 48MP tele, 0,8um, f/3,5, FOV 23,5°, sensore 1/2", OIS, zoom ottico 4x, Super Res Zoom fino a 20x

- LDAF, OIS

- flash dual LED, Pixel Shift, Auto HDR, video 4K fino a 60fps



11,1MP, 1,22um, f/2,2, FF, FOV 94° - posteriori: - 50MP principale octa PD Quad Bayer. 1,2um, f/1,85, FOV 82°, 1/1,31", Super Res Zoom fino a 7x - 12MP ultra grandangolare, 1,25um, f/2,2, FOV 106.5° - 48MP tele, 0,8um, f/3,5, FOV 23,5°, sensore 1/2", OIS, zoom ottico 4x, Super Res Zoom fino a 20x - LDAF, OIS - flash dual LED, Pixel Shift, Auto HDR, video 4K fino a 60fps batteria: 5.003mAh, ricarica certificata Qi, cablata 30W

OS: Android 12 con Material You

supporto: 5 anni

dimensioni e peso: 163,9x75,9x8,9mm per 210g

colori: Stormy Black, Cloudy White, Sorta Sunny

PREZZI

Pixel 6 - 649 euro

Pixel 6 Pro, 128 GB - 899€

Pixel 6 Pro, 256 GB - 999€

Il Pixel 6 e il Pixel 6 Pro saranno disponibili in Italia a partire dall'inizio del 2022, in data ancora da destinarsi. Acquistandoli si riceverà in omaggio un paio di cuffie Bose Noise Cancelling 700, che valgono 399,95€. Questo almeno nel Regno Unito, in Irlanda, in Francia o in Germania.

Oltre agli smartphone, Google ha annunciato anche il nuovo Pixel Stand per la ricarica wireless. Leggiamone la scheda tecnica: