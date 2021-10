Lollipop Chainsaw, il cosplay di Juliet Starling di Nadyasonika è perfetto

Lollipop Chainsaw è forse tra le produzioni un po' dimenticate da parte di Grasshopper Manufacture, ma la protagonista resta ancora decisamente carismatica, come dimostra quest'ottimo cosplay di Juliet Starling da parte di Nadyasonika, che reinterpreta davvero perfettamente la figura in questione.

Uscito nel 2012 su PS3 e Xbox 360, proprio nel periodo del passaggio generazionale e forse anche per questo dimenticato piuttosto in fretta, si tratta di un action hack and slash che reinterpreta, secondo lo stile sopra le righe di Suda51, il genere dei teen horror con uno sguardo a Buffy e l'altro verso i classici film di zombie.

Il risultato è una sorta di commedia horror che alterna il grottesco all'azione serrata, con alcuni personaggi che sono rimasti piuttosto memorabili. Tra questi c'è ovviamente la protagonista Juliet, che incarna lo standard estetico classico della cheerleader bionda ma lo stravolge completamente presentandola come un'abile combattente in grado di usare con estrema disinvoltura una motosega per effettuare le più efferate uccisioni.

Notevoli anche alcune collaborazioni e presenze come Jimmy Urine dei Mindless Self Indulgence che ha composto le colonne sonore e interpretato il personaggio di Zed, tanto per far capire quanto possa essere cult il gioco in questione. Bando alla ciance, comunque, e vediamo quest'ottimo cosplay di Juliet da parte di Nadyasonika, che tra fisico e costume perfettamente riprodotto, oltre all'immancabile motosega, riesce a portare in vita una versione incredibilmente fedele della protagonista in carne e ossa.