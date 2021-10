Demon Slayer, il cosplay di Nezuko di haru_sadbunny è sfrontato

Nezuko è un personaggio molto particolare della serie Demon Slayer, che rimane nascosto per la maggior parte del tempo per via della sua natura demoniaca (il sole la ucciderebbe). Il cosplay di haru_sadbunny però, tenta di interpretarla in modo più sfrontato, facendone emergere una parte nascosta e tenuta bene a bada nel racconto.

Nonostante ciò il costume realizzato da haru_sadbunny è decisamente rigoroso e riprende appieno quello del personaggio, compresa la canna di bambù tenuta in bocca. Bello anche il dettaglio dei lunghi capelli.

Bella anche la foto in sé, evidentemente costruita su un set, che abbraccia le atmosfere tipicamente giapponesi in cui Nezuko si muove insieme al fratello Tanjiro Kamado.

Se vi piacciono i cosplay, non perdete, il cosplay di Hisoka di theo.yang.cos, il cosplay di Ada Wong di larissarochefort, il cosplay di Bowsette firmato Lada Lyumos, il cosplay di Lumine firmato Shirogane-sama, il cosplay della bambola da mastiffwitha4, il cosplay di Tifa di Helly Valentine, il cosplay di Lara Croft di missbri, il cosplay di Ryu che combatte con Blanka, il cosplay di Rey firmato Kalinka Fox e il cosplay di Jessie di milliganvick, tanto per segnalarvene alcuni degli ultimi.