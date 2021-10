Pokémon, il cosplay di Jessie di milliganvick mostra il lato glamour del Team Rocket

Pokémon è sempre un ottimo soggetto per i cosplay, ma tra le tante Misty, Ash e personaggi principali vari occupa un posto di rilievo anche Jessie, vera e propria star glamour del cast della serie, come dimostra anche questo cosplay di milliganvick.

La modella opera una reinterpretazione in chiave alquanto appariscente del personaggio, ma non si discosta più di tanto dall'originale, considerando che la Jessie del Team Rocket è comunque davvero una persona alquanto sopra le righe, così come i suoi compagni di squadra.

La "cattiva" storica della serie si mostra qui in una versione in un certo senso fedele ma estremizzata sul fronte del look glam: milliganvick si presenta infatti con un costume che ha tutte le caratteristiche base di quello originale, risultando però sotto diversi aspetti più provocante, senza però perdere troppo la traccia, con ottimi risultati.

I capelli rosso fiamma ci sono (sebbene gli originali siano forse più tendenti al violaceo), gli abiti sono sostanzialmente quelli anche se risultano un po' più succinti rispetto all'originale e c'è anche l'immancabile Pokéball a ricollegarsi alle tradizioni più classiche di Pokémon, insomma gli ingredienti sono quelli canonici, ma il risultato globale è qualcosa di alquanto diverso e fortemente caratterizzato, dunque molto interessante da vedere.