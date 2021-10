Cyberpunk 2077, il cosplay di Judy da melamori.cosplay è variopinto

Cyberpunk 2077 è ancora presente tra i soggetti scelti come fonte di ispirazione da vari cosplayer femmine e maschi, grazie al cast di personaggi variopinti e carismatici, come possiamo vedere in questa Judy reinterpretata nel cosplay di melamori.cosplay.

Judy Alvarez è sicuramente rimasto uno dei personaggi più in vista di Cyberpunk 2077, quasi una pin-up per il gioco, sebbene il suo stile sbarazzino sia decisamente lontano da quello standard di molti altri personaggi femminili di videogiochi, per non parlare del fatto che sia alquanto difficile da conquistare sul fronte romantico, nel caso in cui abbiate scelto di interpretare un personaggio maschile nel gioco.

Resta indubbiamente un personaggio molto affascinante, sia come aspetto che dal punto di vista caratteriale nonché per le sue capacità specifiche: Judy è infatti una Techie, ovvero una tecnica dei Moxes specializzata nella gestione della braindance.

Il cosplay di melamori.cosplay cattura sia l'aspetto ribelle che anche riflessivo di Judy in un paio di scatti alquanto differenti, con l'aspetto fisico ripreso in pieno con tanto di tatuaggi e abiti replicati in maniera molto precisa.