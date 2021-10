Babylon's Fall: la Fase 3 della beta su PS5 ha una data, miglioramenti e dettagli

Babylon's Fall prosegue il suo percorso di sviluppo ed evoluzione raggiungendo la Fase 3 della beta, che come annunciato si sviluppa in diverse sessioni con la prossima fissata dal 15 al 17 novembre in Europa, dalle ore 9:00 del mattino alle 9:00 del giorno conclusivo.

Con questo annuncio arrivano anche varie informazioni relative alla Fase 2, che ha consentito agli sviluppatori di PlatinumGames di raccogliere diverse indicazioni sul gioco e su come portare avanti la lavorazione.

Babylon's Fall, le differenze grafiche tra la fase 2 e la fase 3 della beta

In base anche ai feedback raccolti dagli utenti, gli sviluppatori hanno lavorato ad alcuni aspetti specifici del gioco, come la grafica e la resa visiva.

Sotto questo aspetto, hanno deciso di incrementare la nitidezza e chiarezza visiva modificando il particolare filtro Brushwork che caratterizza lo stile grafico di Babylon's Fall, diminuendone l'effetto in modo da migliorare la resa dei contorni, cosa che dovrebbe risultare visibile nella Fase 3 della beta.

Un lavoro importante è stato effettuato anche sul sistema di combattimento e di controllo dei personaggi, diminuendo il ritardo con cui vengono eseguite alcune azioni e incrementando, dunque, la risposta ai controlli, che risulta evidente negli scontri con spade e armi varie.

Queste modifiche dovrebbero risultare in un ritmo più veloce e dinamico e nella possibilità di concatenare meglio le combo.

La Fase 3 della beta aggiungerà la versione PS5 e attiverà il cross-platform, consentendo ai giocatori di prendere parte a 6 quest piuttosto impegnative. Maggiori informazioni sull'organizzazione di questa verranno date in seguito, nel frattempo potete candidarvi per prendere parte alla sessione di prova effettuando l'iscrizione a questo indirizzo.

Abbiamo visto nel corso dell'estate che Babylon's Fall sarà solo online e supporterà il cross-play tra PC, PS4 e PS5, cosa che dipende dalla particolare struttura multiplayer che ha intrapreso il gioco. Per saperne di più, vi rimandiamo all'anteprima dell'action di PlatinumGames pubblicata durante l'E3 2021.