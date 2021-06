Babylon's Fall sarà solo online e supporterà il cross-play tra PC, PS4 e PS5

Babylon's Fall sarà un gioco solo online e supporterà il cross-play tra PC e PS4 / PS5. I nuovi dettagli sul gioco sono stati forniti dal team di sviluppo stesso in un video dietro le quinte di undici minuti, purtroppo solo in giapponese.

Fortunatamente il sito Twisted Voxel ha riassunto i punti salienti dell'intervista:

Il gioco ha un sistema server-client;

Offrirà una visione non lineare non occidentale e unica dell'high fantasy;

L'obiettivo dei giocatori sarà quella di conquistare la gigantesca torre di Babylon, raggiungendo la cima dopo aver superato tutti i piani. Dentro la torre ci sono addirittura dei vulcani e delle montagne innevate;

I giocatori potranno equipaggiare due armi in un posto chiamato Gideon Arms. Ci saranno attacchi leggeri e forti;

Il livello di difficoltà è più facile di quello di NieR: Automata;

Ci saranno delle opzioni per i giocatori più bravi;

Tra le armi, ci sarà altro oltre a spade, martelli, archi, bastoni e scudi;

È un hack-and-slash, quindi i giocatori potranno continuare a giocarci dopo aver finito la storia;

C'è un sistema di crescita dei personaggi, non basato sugli alberi delle abilità, completamente assenti. Di base è un gioco in cui ci si potenzia con armi e corazze;

Babylon's Fall sarà solo online e non sarà giocabile offline;

Il cross-play è supportato, ma non sono supportati cross-buy e cross-save;

Non si pagherà per le modalità di gioco supplementari;

Il PvP non è in programma.

Per il resto vi ricordiamo che presto arriverà la closed beta di Babylon's Fall. Attualmente il gioco non ha una data d'uscita ufficiale, anche se è atteso per il 2022.